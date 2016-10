Amerikaanse Amber Neben pakt wereldtitel tijdrijden bij de vrouwen, Duyck achtste

Door: redactie

De Amerikaanse Amber Neben heeft op het WK wielrennen in de Qatarese hoofdstad Doha de wereldtitel tijdrijden bij de vrouwen veroverd. De 41-jarige Amerikaanse tijdritkampioene werkte de 29 kilometer af in 36:37.04 en was zo bijna zes seconden sneller dan de Nederlandse topfavoriete Ellen van Dijk. Het brons was voor de Australische Katrin Garfoot.

De Russin Olga Zabelinskaya en de Nederlandse Annemiek van Vleuten vervolledigden de top vijf. Ann-Sophie Duyck eindigde in haar derde wereldkampioenschap op de achtste plaats in Qatar. Zij was 1:27.96 trager dan de winnares. Een pak beter dan in Rio, waar ze teleurstellend 23e werd op 25 deelneemsters, en in de lijn van haar zesde plaats op het EK in Plumelec.



Voor Amber Neben was het na 2008 de tweede wereldtitel in de individuele tijdrit bij de vrouwen. In 2012 in Valkenburg werd ze met Specialized-Lululemon ook wereldkampioene in de ploegentijdrit.