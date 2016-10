Victor Campenaerts: "Hoop op top tien in tijdrit"

© photo news.

WK wielrennen Victor Campenaerts (24) pakte op het jongste EK de zilveren medaille in het tijdrijden. Nu mikt hij in zijn eerste WK bij de profs op een plekje in de top tien. "Ik moet realistisch blijven", klonk het op een persmoment van de Belgische selectie. "Het deelnemersveld is hier veel sterker dan op het EK."

België kwam nog nooit verder dan een zesde plaats op het WK tijdrijden, dat sinds 1994 wordt georganiseerd: Nico Emonds in 1994, Leif Hoste in 2001 en Stijn Devolder in 2008. Een top tien zou mooi zijn voor Campenaerts die dit jaar volledig is ontbolsterd bij zijn team LottoNL-Jumbo. "Ik koos voor die ploeg omdat ik me verder wilde verbeteren in het tijdrijden en dat is me ook gelukt het voorbije jaar. Ik heb enorme stappen vooruitgezet."



Realisme

Campenaerts kroonde zich dit jaar tot Belgisch kampioen en won zilver op het EK. Het leverde hem samen met Yves Lampaert een selectie op voor het WK tijdrijden. "Ik kom met ambitie aan de start, maar ook met zin voor realisme", aldus de Antwerpenaar. "Het deelnemersveld op het EK was niet om over naar huis te schrijven. Nu heb je Tony Martin, Rohan Dennis, Tom Dumoulin, titelverdediger Kiryienka en voorts ook Europees kampioen Castroviejo, om maar enkele namen te noemen. Zij zijn intrinsiek sneller dan ik. Misschien hebben Martin en Dumoulin niet die topvorm te pakken, maar dan nog zijn ze sterker. Met een plekje in de top tien zal ik dan ook tevreden zijn."



Ploegentijdrit

Afgelopen zondag werd Campenaerts vijfde met LottoNL-Jumbo in de ploegentijdrit. "We mikten op het podium, op die derde plek, dus ik was wel een beetje ontgoocheld. Anderzijds, gedane zaken nemen geen keer. Het vizier staat nu op de individuele tijdrit. Het parcours ken ik intussen blindelings, het ligt me ook wel. Ik ben klein en aerodynamisch, dus zo'n snel parcours pleit in mijn voordeel, meer dan dat van Plumelec waar het op en neer ging en je voortdurend van ritme moest veranderen."



Hitte

De hitte vreest hij niet echt, al is hij wel waakzaam. "In de ploegentijdrit verteerde ik de warmte goed. Ik heb het voorbereidingsprotocol van de ploeg gevolgd, deed enkele sessies vooraf in de klimaatkamer. Af en toe na de training bracht ik tijd door in de sauna op het thuisfront. Ik ben voorbereid op de warmte, maar natuurlijk, de ploegentijdrit was in een team. Nu koers je tegen jezelf en kan je niet even schuilen in je ploeg. Ik start niet met schrik, ik heb de indruk dat ik er best wel goed mee om kan."



Rivaliteit

Campenaerts en Lampaert houden er een gezonde rivaliteit op na. "Het is fijn dat er nog een sterke tijdrijder is in België. Het zorgt ervoor dat we onszelf steeds willen verbeteren. Momenteel is de tussenstand tussen Yves en mij 2-2. Hij versloeg me in de Vuelta en in de ploegentijdrit op het jongste WK. Ik werd Belgisch kampioen en pakte zilver op het EK, waar hij zesde werd. Woensdag kan het 3-2 worden, hopelijk in mijn voordeel."



Campenaerts rijdt zijn tijdrit op woensdag 12 oktober om 13u58 Belgische tijd.