"Duitsland meerdere kopmannen? We zijn niet het enige land met dat probleem"

11/10/16 - 05u00

Zo snel kan het gaan met Marcel Kittel. Eén beresterke ploegentijdrit, bekroond met de wereldtitel, en de 28-jarige Duitser staat fysiek en mentaal weer op punt. Schrijf hem maar bij op het favorietenlijstje voor zondag. Dat hij het kopmanschap in de wegrit moet delen met Greipel en Degenkolb? (haalt de schouders op) "We zijn écht niet het enige land met dat probleem, hoor."

Van kneusje in de Eneco Tour tot wereldkampioen ploegentijdrijden in Doha. En dat op twee weken tijd, Marcel!

"Die opgave gaf me een rot gevoel. Het was alsof ik mijn ploegmaats in de steek liet. De onzekerheid sloeg toe. I wasn't bad, slecht voelde ik me niet. Maar met maagproblemen weet je 't nooit. Je hebt geen energie, verteert moeilijk, slaapt matig... Het team wilde me graag opstellen in de ploegentijdrit. 'Oké, ik ga sowieso naar Qatar en zie wel', besloot ik. Blijkbaar heeft die week rust me deugd gedaan. Ik kwam er volledig bovenop."



Intussen raakte je ook perfect aangepast aan de warmte. Was dat een voordeel?

"Absoluut. Een mensenlichaam heeft nood aan die aanpassingsperiode. Zeker als het uit een Europese herfst komt en constant in regen, wind en kille temperaturen heeft gekoerst. Een graad of tien was het in Münsterland. Hier zijn het er met gemak 25 meer."



