Wilfried Peeters heeft beter voorstel voor WK-parcours: "Kort bij extreme hitte het aantal rondes gewoon in"

Door: redactie

10/10/16 - 17u06 Bron: Belga

Alexander Kristoff vond het gisteren met de hitte best meevallen in de ploegentijdrit en ook Victor Campenaerts klaagde niet, de jonge garde en de vrouwen vonden het gisteren en vandaag dan weer te heet om te koersen op en rond The Pearl. Over de hitte in Qatar zijn de meningen dan ook verdeeld.

Vandaag klom de thermometer naar 37 graden, morgen en woensdag wordt er 38 graden voorspeld. Daarna zou de temperatuur dalen, naar 33 graden op zondag, de dag van de wedstrijd voor de profs ( bekijk hier de weersvoorspellingen in Qatar ). De organisatie gaf al aan dat ze rekening houdt met de warme temperaturen. Het Extreme Weather Protocol zal gerespecteerd worden en voor elke wedstrijd vindt een evaluatie plaats van de weersomstandigheden. Wordt het zondag te heet, dan wordt de wedstrijd normaal gezien ingekort. Ploegleider Wilfried Peeters van Etixx - Quick-Step gaf aan dat 257 kilometer zondag misschien wel van het goede te veel is voor de profrenners. "Het is toch echt op het randje. De renners zien hier af. Dat zie je ook op training. 230 kilometer lijkt me haalbaar voor de mannen elite, meer niet." De ploegleider denkt in de eerste plaats aan de veiligheid van de renners, maar ook wel een beetje in functie van de Belgische ploeg, als hij een oplossing voorstelt. "Wijzig niets aan het deel in de woestijn, kort het aantal rondjes in van zeven naar vijf", klinkt het. "Op die manier verander je weinig aan het wedstrijdverloop en kan in de woestijn nog het verschil gemaakt worden door eventuele waaiervorming."

Ook zijn kopman Marcel Kittel draait niet rond de pot. "Of ik de hitte vrees? Tja, het is heet. Dat kan je niet ontkennen. Dat wisten we ook toen we vernamen dat het WK in Qatar plaats zou vinden. Dus we moeten er ons op instellen, een goede voorbereiding is al het halve werk. Anderzijds bestaat er ook een groot verschil tussen droge hitte en vochtige hitte. De eerste dagen hier in Qatar was de lucht echt droog, dat is minder erg dan koersen in een hoge luchtvochtigheid. Die bezorgt je lichaam meer stress, zorgt ervoor dat je die warmte minder snel kwijt kan en dan riskeer je sneller uit te drogen."



Vooruitlopen op de zaken deed Kittel liever niet. "Zondag is nog ver weg, maar we hebben een Extreme Weather Protocol, dus dan moeten we dat ook gebruiken. Akkoord er zijn geen maximumtemperaturen in opgenomen, maar de monitoring zal zijn werk doen. Het is ook aan de renners om wat druk uit te oefenen als dat nodig zou zijn. Dat het hier warm is komt niet als een verrassing, het WK vindt plaats in de woestijn. Als je een finish doet op de Ventoux, weet je dat er wind zal staan en dan moet je ook een plan B hebben. Ik hoop dat er een alternatief voor handen is zondag op het WK. Als het echt heet wordt en we moeten de volledige afstand rijden zondag, dan zullen er toch wat meer ambulances nodig zijn in koers."