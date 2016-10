Duitser Mathis nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij beloften, Belgen stellen teleur

Door: redactie

10/10/16 - 15u04 Bron: Belga

De Duitser Marco Mathis heeft vandaag de wereldtitel tijdrijden bij de beloften veroverd. Voor onze landgenoten Nathan Van Hooydonck (27ste) en Senne Leysen (47e) kende de race tegen de klok een ontgoochelende afloop. Leysen schoof in een scherpe bocht onderuit en kon zijn fout daarna niet meer rechtzetten.

Leysen: "Mijn eigen schuld"

Leysen liet onderweg al geen al te beste tussentijden noteren en kwam op het eind ook nog eens ten val. "Mijn eigen schuld", gaf hij toe. "Wellicht verloor ik de focus even en kwam ik daardoor ten val. Nochtans was ik daar in de vorige ronde ook al eens gepasseerd, zonder problemen. Ik wist dat er steentjes en zand lagen op die plaats, maar toch kom ik bij de tweede passage nog ten val. Een domme fout." Leysen moest wisselen van fiets en verloor nog meer tijd. "Het was geen goede tijdrit voor mij voor die val", erkende hij, "de hitte speelde me toch meer parten dan ik had verwacht. Nu goed, het is voor iedereen even warm, ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. Dat is jammer, want de voorbereiding op dit WK was echt perfect en ik had echt veel verwacht van dit WK, dan doet dit resultaat extra veel pijn. Ik wil me verontschuldigen bij de Bond voor dit slecht resultaat, want aan de voorbereiding lag het niet, we hebben ons echt optimaal voorbereid op de hitte voor dit WK. Dit is jammer."



Ook Nathan Van Hooydonck bleef onder de verwachtingen. Vooraf hoopte hij op een plekje in de top tien, maar met een 27e stek bereikte hij zijn doel helemaal niet. "Ik kwam naar hier voor een plekje in de top 10, dus ik ben zwaar ontgoocheld. Ik was echt slecht vandaag en kon mijn wattages niet trappen die ik voor ogen had." Speelde de hitte dan een rol? "Toen ik van het startpodium reed had ik nog het gevoel dat het precies wat frisser werd, maar na 10 à 15 minuten werd het gewoon 'smoorheet'. Misschien wel te heet ja. Voor een individuele tijdrit, een gevecht met jezelf en waar je niet even bescherming kan zoeken in het peloton, was het wel heel heet."