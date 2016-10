Eddy Merckx springt in de bres voor broeierig WK in Doha: "Geen onmogelijke omstandigheden"

Door: Mike De Beck

10/10/16

© TDW.

Dat Eddy Merckx een voorliefde heeft voor Qatar is een publiek geheim. De vijfvoudige Tourwinnaar verleende vorig jaar tijdens de voorstelling mee zijn steun om het WK wielrennen naar Qatar te halen en als ambassadeur van de Ronde van Qatar behartigt onze landgenoot ook heel wat belangen in de oliestaat. De wielerlegende probeert dan ook in een interview met de Gazzetta dello Sport de kritiek op het bijzonder hete WK in Doha de kop in te drukken.

Onmenselijk of niet? De extreme hitte in Doha hakte er het afgelopen weekend stevig in bij de tijdrijders en de jeugdrenners. Bij de vrouwen bezweek de Nederlandse Anouska Koster zelfs al onder de loden zon in haar race tegen de klok. "We zijn blij dat we allemaal levend aan de finish zijn gekomen"', wist haar Nederlandse collega en olympisch kampioene Ana van der Breggen te vertellen.



Eddy Merckx vindt de hoge temperaturen dan weer niet onoverkomelijk. "In Californië koersten de renners al in een temperatuur die boven de 40 graden lag en ik denk dat het ook het geval was in de Vuelta", vertelt de Belg. "Hier is het zelfs minder dan 40 graden. De temperatuur zal tussen nu en zondag ook nog eens lichtjes dalen en Qatar is een schiereiland, dus er zal altijd wel wind zijn. Nee, we spreken hier niet van onmogelijke omstandigheden."