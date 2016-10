Ann-Sophie Duyck: "Je weet niet hoe je lichaam zal reageren op hoge temperaturen"

Door: redactie

Ann-Sophie Duyck rijdt morgen haar derde wereldkampioenschap op de weg. "Ik leg mezelf niet te veel druk op", tempert ze de verwachtingen. "Ik wil gewoon een goede tijdrit rijden, zoals op het EK in Plumelec."

Ann-Sophie Duyck zat in zak en as na de Olympische Spelen in Rio waar ze teleurstellend 23e werd op 25 deelneemsters. De renster stelde zichzelf in vraag, dacht zelfs aan stoppen, maar eenmaal terug in België keerde de rust in het hoofd terug bij de West-Vlaamse en verlegde ze de focus naar het EK in Plumelec. Daar eindigde ze op een zesde plaats, terug onder de mensen. "Ik heb daar opnieuw vertrouwen opgedaan", blikte ze nog even terug op een persmoment van de Belgische selectie gisterenavond in Doha.



Na Ponferrada, waar ze vijfde werd in haar eerste tijdrit op een WK, waren de verwachtingen hooggespannen. "Misschien te hoog", beseft ze nu. "Dat WK was een uitzonderlijke situatie. Niet alleen was het voor mij de eerste deelname, het deelnemersveld is nu sterker in vergelijking met 2014. Dat moet je durven toegeven. Die vijfde plaats was mooi, maar dat resultaat evenaren lijkt me niet mogelijk in Doha."



Duyck vertoeft sinds vorige week donderdagavond in Qatar. "Ik ben blij dat we hier tijdig gearriveerd zijn", zegt ze. "Het geeft ons de kans om te wennen aan de warmte. Je moet een balans vinden, voldoende tijd doorbrengen in de warmte, maar ook niet in de volle zon. Je lichaam moet wennen aan die temperaturen, dus de hele tijd in een kamer met airco doorbrengen is niet goed. Ook is het belangrijk om voldoende te hydrateren."



Vorig jaar in Richmond werd Duyck ziek door de airco. Hoe zal ze voorkomen dat het haar nu opnieuw overkomt in het snikhete Qatar? "Ik let heel goed op", zegt ze. "Als ik nu uit mijn hotelkamer naar de garage stap waar mijn fiets staat en ik mijn training start, draag ik een vest en een windstopper om de hals om het risico te verkleinen. Het temperatuurverschil is nog hoger dan vorig jaar. Binnen is het misschien 20 graden, buiten het dubbele, dus moet je voorzichtig zijn en ik heb ook preventief de airco in mijn kamer afgezet en probeer daarmee het voorval van vorig jaar te vermijden."