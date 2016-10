Greg Van Avermaet maakte van Parijs-Tours "een goede training"

Door: redactie

"Dit was een goede training", reageerde Greg Van Avermaet (BMC) na Parijs-Tours. "Ik houd een goed gevoel over aan deze wedstrijd. Nu richt ik mijn vizier op het WK in Qatar.

Van Avermaet eindigde op de 77e stek, geen resultaat om over naar huis te schrijven, maar op het biljartvlakke parcours was het moeilijk om weg te rijden. "Het werd een goede training, precies zoals ik had verwacht. Ik heb geprobeerd om aan te vallen, goed beseffende dat het eigenlijk een verloren zaak was, en dat bleek ook zo. Wegrijden lukte hier niet. Het belangrijkste is dat ik me goed voelde tijdens de koers. Ik ben tevreden over mijn vorm."



Volgende week zondag is Van Avermaet samen met Tom Boonen kopman van de Belgische WK-ploeg. "We zien wel hoe het loopt in Qatar. Recht blijven was de voorbije weken het belangrijkste. Zonder kleerscheuren naar Qatar afreizen was het doel en dat is gelukt. Nu is het zaak om goed te herstellen en woensdag nog een laatste goede training af te werken in Qatar van vijf à zes uur. Ik heb gezien dat er nog steeds temperaturen van 35 graden worden voorspeld op het WK, dus het zal lastig worden op een ruim 250 kilometer lang parkoers."