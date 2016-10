Campenaerts is ontgoocheld na vijfde plaats op WK: "Ik kwam voor meer"

Door: redactie

Victor Campenaerts hoopte vooraf op een plekje op het podium met zijn team LottoNL-Jumbo op het WK ploegentijdrit. Het werd uiteindelijk een vijfde stek, op 55 seconden van de wereldkampioen Etixx-Quick.Step. "Ik had vooraf voorspeld dat het kort bij elkaar zou liggen voor die derde plaats", zei hij. "Het lukt net niet voor ons, dus ik ben wel een beetje ontgoocheld."

"Ik wist dat Etixx-Quick Step en BMC er bovenuit staken", sprak hij. "Maar daarna lag het dicht bij elkaar. Uiteindelijk staan we niet op het podium, Orica-BikeExchange wel. Dat is jammer." Al bedroeg het verschil om die derde plek wel nog zeventien seconden. Sky werd vierde op 54 seconden, LottoNL-Jumbo vijfde op 55 seconden. "Top vijf is wel mooi", zei hij. "Maar ik kwam voor meer. Nu goed, we hebben een mooie prestatie neergezet met de ploeg, maar dat podium hadden we graag gehaald. Iedereen voelde zich ook sterk van het team, dus dit is wel een beetje jammer." Woensdag al moet Campenaerts aan de bak in de individuele tijdrit. "Ik denk niet dat die tijdrit van vandaag gevolgen zal hebben. Een profrenner moet op twee dagen tijd kunnen recupereren van een inspanning van 42 minuten. De meeste goede tijdrijders waren hier vandaag ook aan de slag in de ploegentijdrit. Ik denk dat het zelfs een goede zaak is om enkele dagen vooraf nog even 'heel diep' te gaan. Ik maak me daar geen zorgen over."

Veranda's Willems was vandaag een van de weinige continentale teams op het WK ploegentijdrit. Vooraf hoopte de Belgische ploeg op een top tien en met een tiende stek werd hun droom gerealiseerd. "Dit is een mooie afsluiter van het seizoen", vertelde Elias Van Breussegem na afloop in de Qatarese hoofdstad Doha.



Zelf was hij niet bij de vier renners die de finish haalden. "Ik wist vooraf dat het moeilijk haalbaar zou zijn", vertelde hij. "De hitte speelt me hier parten, ook bij Sander (Cordeel, red) was dat het geval. Ik heb heel lang mijn best gedaan om aan te klampen, maar op vier kilometer van het eind ging het licht uit. Dit is een mooie prestatie en een fijne ervaring voor onze ploeg. We laten met AG2R een WorldTourteam achter ons, daar mogen we best trots op zijn, onze doelstelling is behaald."



Aidis Kruopis, Christophe Prémont, Stef van Zummeren en Jan Ghyselinck reden samen over de meet. Voor Ghyselinck was het zijn laatste koers in het profpeloton. "Het is jammer dat dit mijn laatste wedstrijd was als profrenner. Het is nog vroeg om nu al mijn fiets aan de haak te hangen (hij is pas 28 jaar, red), maar ik kreeg geen contractverlenging bij Veranda's Willems en ook bij andere teams vond ik geen onderdak. Ik had liever nog wat langer gekoerst, maar het is wat het is. Al bij al is deze mooie prestatie op het WK ploegentijdrit wel een mooi afscheid van het wielrennen. We finishen op een tiende stek, we zijn de beste continentale ploeg en blijven ook AG2R voor. Hier kan ik trots op zijn."