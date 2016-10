Boonen reist dinsdag af naar Qatar: "Het gevoel in de benen zit goed"

Door: redactie

Tom Boonen finishte op een 21e stek in Parijs-Tours en zag zijn ploegmaat Fernando Gaviria winnen. Zelf houdt hij een goed gevoel over aan de koers en is hij blij dat hij dinsdag eindelijk kan vertrekken richting Qatar.

"Straf", loofde Boonen zijn ploegmaat na afloop, "Fernando koos het juiste moment uit om weg te rijden. Het viel net even stil in het peloton en hij profiteerde daar optimaal van. Het is best wel een indrukwekkend nummertje dat hij uit zijn benen schudt. Fernando is een klasbak, die momenteel in goede doen is. Natuurlijk hoort hij bij de kanshebbers voor het WK, als hij een goede dag heeft, kan hij veel wedstrijden winnen."



Zelf houdt Boonen een goed gevoel over aan de herfstklassieker. "Al bij al was het wel een saaie koers en wachten tot de laatste kilometer. Ik ben blij dat ik niet gevallen ben en het gevoel in de benen is goed. Ik ben ook blij dat we dinsdag afreizen naar Qatar. Het zal zaak zijn om daar een beetje te acclimatiseren. Het valt nu nog af te wachten hoe de koers daar zal verlopen. Ik denk dat we er starten met een sterk Belgisch blok en veel zal afhangen van de wind. Als er geen wind staat, zal het ook nog wel lastig koersen zijn. Het is een verraderlijk parcours waarop veel kan gebeuren."