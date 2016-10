Jolien D'hoore gaat na olympische glorie nu voor WK-succes: "Vlakke parcours op mijn lijf geschreven"

Door: Mike De Beck

9/10/16 - 17u45 Bron: De Zondag

© kos.

Een kleine twee maanden nadat ze haar bronzen medaille in het baanwielrennen op de Olympische Spelen veroverde, doet Jolien D'hoore volgend weekend opnieuw een gooi naar nieuw eremetaal. De wielrenster van het Britse wielerteam Wiggle High5 dicht zichzelf alvast heel wat kansen toe om straks in Doha met de regenboogtrui aan de haal te gaan.

Haar eerste doel heeft Jolien D'hoore alvast met succes afgerond. Die felbegeerde olympische medaille waar ze jaren naar toeleefde heeft D'hoore eindelijk op zak steken. Maar de immer ambitieuze 26-jarige Gentse is niet van plan om op haar lauweren te rusten. Zaterdag wil ze namelijk een gooi doen naar de wereldtitel op het WK in Qatar. "Ik had twee grote doelen dit jaar: Rio en Qatar", vertelt ze in een interview in De Zondag. "Het vlakke parcours in Doha is op mijn lijf geschreven. Dat kan ik niet laten liggen."



"Overal waar ik start, wil ik winnen. Bij de junioren was ik al eens wereldkampioen en dat zou ik bij de elite graag nog eens willen overdoen. Ik heb dan ook hard getraind op snelheid en stuurvaardigheid. Twee kwaliteiten die nodig zijn op een vlak parcours", vertelt D'hoore die duidelijk niet heeft stilgezeten na haar olympisch succes.