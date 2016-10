Yves Lampaert in de wolken met wereldtitel: "Dit is het hoogtepunt in mijn carrière"

Door: redactie

Yves Lampaert was een van de zes renners die met Etixx-Quick Step de wereldtitel veroverde in de ploegentijdrit. "Dit is het hoogtepunt uit mijn carrière", sprak hij na afloop in de Qatarese hoofdstad Doha.

Het was een emotionele Yves Lampaert na de zege met zijn team. "Dat waren geen tranen", grapte hij. "Dat waren zweetdruppels van de inspanning die van mijn gezicht liepen. Neen, natuurlijk was ik emotioneel. Vorig jaar was het zilver, nu pakken we het goud. Eindelijk rekenen we af met BMC. We waren vandaag een geoliede machine, alles verliep perfect: de aflossingsbeurten, het aansnijden van de bochten, ongelooflijk hoe gesmeerd alles liep."



Lampaert kwam weliswaar niet met zijn ploegmaten over de streep, zijn inspanning was er niet minder om. "Ik heb nog een laatste lange kopbeurt gedaan op het eind", legt hij uit. "Van 1,4 km tot zo'n 700 meter van de finish, de snelheid nog eens volledig opgetrokken en toen moest ik daarna wel afhaken. Logisch ook", ging hij verder. "Het was dan aan de anderen om het af te maken. Dit is een geweldig resultaat, we zijn wereldkampioen. Het verschil met BMC hebben we gemaakt op de technische stukken", eindigde hij.