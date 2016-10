Nederlandse Boels-Dolmans pakt wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen

Door: redactie

9/10/16 - 14u35 Bron: Belga

Boels-Dolmans. © getty.

De Nederlandse wielerploeg Boels-Dolmans heeft zondag in de Qatarese hoofdstad Doha de wereldtitel in de ploegentijdrit bij de vrouwen veroverd.

Boels-Dolmans werkte de veertig kilometer in het snikhete Doha af in 48:41.62, goed voor een gemiddelde van 49,298 kilometer per uur, en was zo 48 seconden sneller dan de Duitse titelverdediger Canyon SRAM Racing. Het brons ging naar het Duitse Cervélo-Bigla. Het Nederlandse Rabobank-Liv, vorig jaar nog derde in de Verenigde Staten, haalde na een valpartij van Anouska Koster in het slot de finish niet. De winnende ploeg bestond uit de Canadese Karol-Ann Canuel, de Britse Elizabeth Deignan, de Luxemburgse Christine Majerus, de Amerikaanse Evelyn Stevens en de Nederlandse wielrensters Ellen van Dijk en Chantal Blaak.



Slechts acht ploegen namen deel aan het WK ploegentijdrit voor vrouwen en al vrij vroeg in de wedstrijd werd duidelijk wie zich de snelste zou tonen in de hitte van Qatar. Bij de eerste tussentijd was viervoudig titelverdediger Canyon SRAM Cycling nog de beste van het pak en negen seconden sneller dan het Nederlandse Boels-Dolmans Team, dat beroep kon doen op Europees kampioene tijdrijden Ellen van Dijk. Maar de Duitse ploeg was duidelijk te snel gestart en verloor kilometer na kilometer seconden op de Nederlanders. Aan het tweede tussenpunt leidde dat tot een achterstand van veertien seconden op de Nederlandse WorldTourformatie die op kruissnelheid bleek.



Bij Rabo-Liv, vorig jaar goed voor brons en met Europees en olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen in de rangen, speelde de hitte Anouska Koster wellicht parten, want voor het opdraaien van The Pearl, het plaatselijke circuit, reed de Nederlandse pardoes tegen de nadarhekken en was ze daarna totaal de kluts kwijt en raakte ze amper terug op de fiets. Pech voor de Nederlandse ploeg, want ze verloren daarmee hun vierde renster.



Intussen werd duidelijk dat Boels-Dolmans, vorig jaar goed voor zilver, zich tot wereldkampioen zou kronen met veel overmacht, goed voor hun eerste titel in de ploegentijdrit.