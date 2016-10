Etixx-Quick Step stoot BMC van de troon en pakt derde wereldtitel tijdrijden

© kos.

WK Wielrennen Etixx-Quick Step heeft vandaag in de Qatarese hoofdstad Doha voor de derde keer de wereldtitel in de ploegentijdrit bij de mannen veroverd. Het team van Patrick Lefevere werkte de veertig kilometer in het snikhete Doha af in 42'32"39. Etixx-Quick Step stoot daarmee BMC, dat tweede werd op elf seconden, van de troon. BMC kroonde zich de voorbije twee jaar tot wereldkampioen tijdrijden. Etixx-Quick Step won eerder al in 2012 en 2013.