Etixx-Quick Step stoot BMC van de troon en pakt derde wereldtitel ploegentijdrijden

Door:

9/10/16 - 15u42 Bron: Belga Door: Olivier Minnebo 9/10/16 - 15u42 Bron: Belga

© afp.

WK Wielrennen Etixx-Quick Step heeft vandaag in de Qatarese hoofdstad Doha voor de derde keer de wereldtitel in de ploegentijdrit bij de mannen veroverd. Het team van Patrick Lefevere werkte de veertig kilometer in het snikhete Doha af in 42'32"39. Etixx-Quick Step stoot daarmee BMC, dat tweede werd op elf seconden, van de troon. BMC kroonde zich de voorbije twee jaar tot wereldkampioen tijdrijden. Etixx-Quick Step won eerder al in 2012 en 2013.

Het Belgische team van Patrick Lefevere, met als speerpunt de Duitse 'Panzerwagen' Tony Martin en daarnaast Bob Jungels, Marcel Kittel, Niki Terpstra, en onze landgenoten Julien Vermote en Yves Lampaert, werkte de veertig kilometer in het snikhete Doha af in 42:32.39, goed voor een gemiddelde van 56,426 km/u, en was zo elf seconden sneller dan het Amerikaanse BMC, de tweevoudige titelverdediger. Het brons was voor het Australische Orica-BikeExchange. Veranda's Willems eindigde op een knappe tiende plaats, als eerste niet-WorldTourploeg. Voor Etixx-Quick Step was het na 2012 (Valkenburg) en 2013 (Firenze) de derde wereldtitel in de ploegentijdrit bij de mannen. In 2014 (Ponferrada) en 2015 (Richmond) ging BMC telkens met het goud aan de haal.



Veranda's Willems mocht zelfs een tijdje de hotseats bemannen in Doha, maar toen Astana over de finish kwam, moest ze de eerste plaats overlaten aan de Kazachse formatie. Uiteindelijk zou de ploeg als tiende finishen, wat ze vooraf als doel had vooropgesteld.



Uitkijken was het vooral naar het duel tussen Etixx-Quick Step en BMC. Etixx moest net voor de Amerikaanse ploeg aan de bak en zette bij het eerste tussenpunt de beste tijd neer, drie seconden sneller dan de ploeg van Phinney & co. Bij het tweede tussenpunt naderde BMC evenwel tot op zeven honderdsten van een seconde, maar dan moest het technisch gedeelte op The Pearl nog komen.



Etixx-Quick Step verteerde dat duidelijk het best, versnelde nog een keer op het eind en hield lange tijd zes renners samen. Dat maakte wellicht het verschil met BMC dat al vroeger met vier renners overbleef. Elf seconden bedroeg uiteindelijk de kloof tussen goud en zilver aan de finish. Lees ook

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! When you work hard for something and get rewarded big time! #UCIDoha2016 pic.twitter.com/CzoOmLTBzP — Etixx - Quick-Step (@Etixx_QuickStep) Sun Oct 09 00:00:00 MEST 2016 © TDW. © kos. © photo news. © getty. © afp.