Van Hooydonck hoopt op top tien in tijdrit voor beloften

De junioren dames rijden morgenochtend hun WK-tijdrit in Doha. Belgische dames zijn er niet van de partij. In de late voormiddag en namiddag staan de heren beloften op het programma. Nathan Van Hooydonck, op het jongste EK in Plumelec vijfde, hoopt op een plekje in de top tien.

De beloften werken hun tijdrit af op The Pearl, twee rondjes, goed voor 28,9 kilometer. "Vooraf had ik het parcours bekeken via Google en vond ik het een beetje belachelijk met al die rotondes en bochten", aldus Nathan Van Hooydonck, "maar in realiteit valt het best wel mee om er op te koersen. Tijdens de tijdrit kan je die rotondes bijna zo goed als rechtdoor nemen, dus dat is toch een goede zaak, je kan je snelheid behouden."



De Belgische kampioen tijdrijden werd vijfde op het jongste EK in Plumelec. Na afloop was hij ontgoocheld. "Klopt", blikte hij nog even terug, "op een EK is het iets gemakkelijker om een medaille te grijpen. De Denen, toch specialisten tegen de klok, waren er niet en ook de Amerikaanse en Australische renners zijn er dan niet bij. Als je dan naast een medaille grijpt, is dat wel wat zuur. Op dit WK zal ik tevreden zijn met een plekje in de top tien. Ik ben geen pure tijdrijder, maar als ik een goede dag heb, kan ik wel snel fietsen. Een top tien zou een succes zijn", aldus Van Hooydonck die vorig jaar op het WK in Richmond de 17e tijd neerzette.



De hitte vreest hij niet. "Voor we naar hier afreisden, hebben we enkele testen afgelegd in de klimaatkamer in Leuven", vertelt hij. "Daar was het echt ongelooflijk warm, nu vind ik de hitte hier draaglijk en het hier gemakkelijker fietsen dan in de klimaatkamer in Leuven. Die hitte wordt misschien wel een beetje overschat en overroepen. Normaal ben ik zelf niet echt super als het 30 graden warm is, maar wanneer het nog heter is, zoals hier in Qatar, kan ik er vrij goed mee om. Dan heeft elke renner er immers last van en dan denk ik dat vooral de voorbereiding op het WK een rol speelt en het verschil kan maken. Dankzij de Belgische bond hebben we ons optimaal kunnen voorbereiden, dus ik denk niet dat de hitte me parten zal spelen morgen."