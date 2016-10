Boonen: "Dat bloeden na die val op mijn kop heeft mijn leven gered. Anders zat ik hier nu niet meer"

Door: Marc Ghyselinck

9/10/16 - 06u00

Boonen tegen de grond in Abu Dhabi vorig jaar. "De breuk heeft gemaakt dat het bloed onder de schedel weg kon" © TDW.

Leeftijd heeft hem dan toch ingehaald. Zaterdag 15 oktober viert Tom Boonen zijn 36ste verjaardag, zondag 16 oktober probeert hij voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen wielrennen op de weg te worden. En dan is het mooi geweest. Of toch bijna. Zondagavond 9 april, na afloop van Parijs-Roubaix, stopt hij definitief met koersen. "Het is goed om een einddatum te hebben. Dan kan ik verder met de rest van mijn leven."

Niemand is het al gelukt om elf jaar na zijn eerste wereldtitel voor de tweede keer wereldkampioen te worden.

"Ik wist dat niet. Weer een uitdaging erbij sebiet."



Het is natuurlijk niet dezelfde renner die in 2005 in Madrid wereldkampioen werd, die hier nu tegenover mij zit.

"Ik ben elf jaar ouder en wijzer geworden, maar ik ben wel dezelfde jongen gebleven."



Is er verder niks veranderd?

"Ik zou direct het lichaam van 2005 terug willen. Ik heb in mijn carrière veel afgezien. Ik geef het je nu op een briefje: ik word elke dag moe wakker. Topsport is leuk, maar het heeft wel veel van mijn lichaam gevergd. Als je 16 jaar topsport hebt beoefend, ben je niet spaarzaam met je lichaam omgesprongen. Ik ben in mijn leven nooit moe geweest. Tot een paar jaar geleden. Plots word je daardoor ingehaald. Vooral door op mijn kop te vallen (Boonen viel vorig jaar in de Ronde van Abu Dhabi en liep daarbij een schedelbreuk op, red.). Ik ben daar heel lang heel slecht van geweest. Sindsdien ben ik nog geen enkele keer fris wakker geworden. Na die val was ik acht weken echt naar de kloten, drie maanden was ik geen mens."



Maar je hebt in april dan toch een geweldige Roubaix gereden.

"Het wil niet zeggen, omdat ik niet fris wakker word, dat ik de inspanningen niet meer kan leveren. Het betekent dat het zijn sporen heeft nagelaten."



Van iets anders heb je geen last?

"Alleen mijn oor, he. (Boonen heeft sinds zijn val in Abu Dhabi last van oorsuizen of tinitus, red.) Daar hebben we het al duizend keer over gehad. Ik ben zo doof als een pot. (lacht)"



Je zegt dat die schedelbreuk jouw leven heeft gered.

"Niet de schedelbreuk, wel het bloeden heeft gemaakt dat ik hier nu zit zoals ik zit. De breuk heeft gemaakt dat het bloed onder de schedel weg kon. Indien niet, was ik nu misschien in een toestand zoals Stig Broeckx (de Lotto-renner hield een hersenletsel over aan een aanrijding met een motorfiets in de Ronde van België, red.). Dat heeft de dokter van de nationale ploeg mij verteld."



"Bij die val van Stig Broeckx kwam het toch weer allemaal terug. Op dat moment dacht ik aan stoppen. Ik had geen goesting meer om te blijven koersen. Niks. Nul. Achteraf bekeken heeft het toch ook mijn beslissing mee beïnvloed om in april volgend jaar met wielrennen te stoppen."



Hoe dan?

"Ik heb de impact gezien die dat heeft op de familie van Stig. Dat is echt verschrikkelijk. Die mensen rijden voor de rest van hun dagen elke dag naar het ziekenhuis. Waar Stig alleen maar ligt te liggen. Hij komt er wellicht nooit meer bovenop."



Stig is een buur van jou.

"Hij woont in Dessel, ik woon in Mol. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Raar dat ik daar zo heb mee ingezeten. We zijn renners van een andere generatie. Toch was het heel confronterend. Het is nu Stig, maar het had net zo goed ik kunnen zijn."



