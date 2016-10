Campenaerts ziet mogelijkheden met LottoNL-Jumbo: "Mogen derde plek ambiëren"

Door: redactie

Victor Campenaerts verkende deze voormiddag met zijn team LottoNL-Jumbo het parcours van de ploegentijdrit op het WK in Doha dat morgen verreden wordt. "Na BMC en Etixx-Quick.Step krijgen we een open strijd voor die derde plek. Op een goede dag moet dat voor ons haalbaar zijn."

Sinds maandag vertoeft hij in Qatar. "Ik denk dat we, in vergelijking met enkele andere teams, goed op tijd gearriveerd zijn", vertelde hij na de verkenning. "Dat pleit in ons voordeel, we hebben veel tijd gehad om te acclimatiseren. Bovendien hebben we via het team ook een speciaal schema gekregen hoe we ons moesten voorbereiden en ik heb toch wel wat aandacht besteed aan sessies in de klimaatkamer en sauna. Ik denk dat we optimaal voorbereid zijn."



De zilveren medaille van het EK tijdrijden in Plumelec heeft naar eigen zeggen niet al te veel last van de hitte. "Ik kan er goed mee om, een paar andere jongens in het team hebben er dan weer wel moeite mee. Nu goed, dat zal in elke ploeg wel het geval zijn, dus ik maak me daar geen zorgen om. We zijn echt goed voorbereid."



Dus hoopt Campenaerts op een plekje op het podium. "BMC is torenhoog favoriet, Quick.Step zal ook wel met zekerheid op het podium eindigen en daarna verwacht ik me aan een open strijd om die derde stek. Daar kunnen we ook naar meedingen. In de Eneco Tour, toch ook met een sterke bezetting, werden we derde (op 23 seconden van winnaar BMC, Movistar vierde op 25 seconden) en ik denk dat we in een goede dag ook wel diezelfde plek mogen ambiëren. Het wordt het hoogst haalbare voor ons, maar als ons dat lukt, zou dat wel een enorm succes zijn. Op een goede dag kunnen wij teams zoals Movistar en Orica-BikeExchange best wel verslaan."