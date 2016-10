Etixx-Quick.Step mikt op derde wereldtitel tijdrijden

Door: redactie

Twee keer wereldkampioen, één keer zilver in Richmond en brons in Ponferrada. Etixx-Quick.Step viel nog nooit naast het podium op het wereldkampioenschap ploegentijdrit en dingt ook zondag mee naar de titel van wereldkampioen. "De ambitie is altijd groot in ons team", aldus ploegleider Tom Steels. "Liefst worden we opnieuw wereldkampioen, maar dit wordt een lastig WK."

De hitte is het gespreksonderwerp in Qatar. Vandaag klom de thermometer naar 39 graden in Doha, in de schaduw. "Het parcours is biljartvlak, met veel technische stukken, vooral draaien en keren aan rotondes en in bochten, maar het is toch vooral de warmte die hier de grootste tegenstander zal zijn van de renners", weet Steels. "Een ploegentijdrit is al heel lastig, je moet voortdurend alles geven. Die hitte er nog eens bij wordt verraderlijk. Opeens kan je bobijntje af zijn, terwijl je je twee kilometer daarvoor nog goed voelde. Ik denk dat veel teams schrik zullen hebben, ook wij, wat met de renners zal gebeuren na 25 kilometer op het parcours. Dan volgen er nog 15 km, het wordt heel onvoorspelbaar. Voldoende vocht innemen vooraf wordt belangrijk, want tijdens een tijdrit zelf is dat moeilijk. Het gaat zo snel dat je amper tijd zal hebben om te drinken."



40 kilometer moeten de renners dus afleggen in Qatar. De grote favoriet is BMC, al twee jaar op rij wereldkampioen. Etixx-Quick.Step lijkt minder sterk dan andere jaren, al wil de ploegleider dat niet gezegd hebben. "Ik maak me geen zorgen over de sterkte van het team. We beschikken nog steeds over Tony Martin die momenteel in heel goede doen is. Akkoord Michal Kwiatkowski is er niet meer bij, maar met Bob Jungels hebben we even sterke vervanger en dan is er ook nog onze sprinter Marcel Kittel, Niki Terpstra die in de vorm van zijn leven verkeert en onze twee youngsters Julien Vermote en Yves Lampaert die in deze discipline ook al over een pak ervaring beschikken. Een sterk blok. We zijn er klaar voor, ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken dat het tempo zal stokken bij een bepaalde renner. Iedereen kan hard rijden."



Etixx-Quick.Step is met zeven renners momenteel in Doha, ook de Pool Lukas Wisniowski is er nog bij, al ziet het ernaar uit dat hij de finale selectie niet zal halen. "Ik maak het team nu nog niet bekend", aldus Steels, "dat doen we pas zaterdagavond." Al lijkt het er wel op dat de ploeg als volgt zal starten: Bob Jungels als eerste, daarna Yves Lampaert, Tony Martin, Julien Vermote, Marcel Kittel en Niki Terpstra, zes renners die in die volgorde zullen rijden en het zondag moeten waarmaken. Lees ook Ontdek hier de finale van het WK-parcours in Doha: vooral uitkijken voor ronde punten en haarspeldbochten

Veranda's Willems droomt dan weer van een plaatsje in de top tien zondag in Doha. Sinds dinsdag verblijft de ploeg in Qatar, in het Hilton Hotel. "De eerste dag was het vrij zwaar met de hitte", aldus manager Ivan De Schampelaere, "maar intussen zijn we al geacclimatiseerd aan deze temperaturen. Onze ploeg heeft ook vijf keer één uur in een speciale klimaatkamer getraind. Dat heeft toch zeker vruchten afgeleverd."



Woensdag werkte de ploeg een training af van twee uur, tussen 14u30 en 16u30, gisteren één in de voormiddag tussen 10 en 12, net zoals vandaag, ook twee uurtjes in de voormiddag. "Je merkt toch dat de hitte het ergst is tussen 10 en 12u", legt hij, "de zon gaat hier op omstreeks vijf uur in de ochtend, het hoogst staat ze tussen 10 en 12, dan is het echt bijna ondraaglijk warm, maar vanaf 15u30 is het best te doen. Ideaal, want wellicht rijden we rond dat uur ook onze ploegentijdrit zondag. Al krijg je natuurlijk pas zekerheid zaterdagavond rond de starttijden."



De ploeg start met vijf Belgen en de Litouwer Aidis Kruopis. "Mijn jongens zijn allemaal heel gemotiveerd", weet de manager, "ze willen hier een topprestatie neerzetten. Iedereen voelt zich ook nog gezond na een paar dagen in Qatar. We laten ook niets aan het toeval over, elke dag worden ze gecontroleerd door de dokter, hun urine wordt getest bijvoorbeeld om na te gaan of ze geen tekort aan zout hebben door het vele zweten of hun vochtgehalte voldoende is, enzo. Als er een tekort is, wordt dat aangevuld. We zijn misschien een kleine ploeg, maar we werken wel heel professioneel."



Het parcours kennen de jongens van De Schampelaere intussen uit hun broekzak. "De eerste 30 kilometer heeft voor ons geen geheimen meer", stelt hij, "morgen zaterdag verkennen we de laatste 10 kilometer op The Pearl, het lokale circuit. Het verkeer is daar nu te druk, verkennen heeft momenteel geen zin."



Veel WorldTourploegen passen voor het WK, Veranda's Willems niet. "Dit is voor ons een beloning na een sterk seizoen", aldus de manager, "we hebben een speciale sponsor gevonden die deze reis voor ons mogelijk maakt. We zijn hier met zes renners en zes begeleiders. We willen hier een mooie prestatie neerzetten. Top tien zou heel mooi zijn, echt een opsteker, want dan laten we natuurlijk ook enkele WorldTourteams achter ons. Nu goed, het hoeft niet, maar het zou mooi zijn, we willen vooral niet als laatste eindigen."



Zes renners moeten aan de bak zondag, reserve is Brecht Dhaene die normaal vandaag zou arriveren in Doha. "Maar helaas, zijn vlucht werd geannuleerd", eindigt de manager, "hij vliegt zaterdag naar hier. We willen het risico niet nemen, stel dat er iemand ziek valt, dan hebben we alleszins een reserverenner bij."

Julien Vermote hoopt er zondag opnieuw bij te zijn in de ploegentijdrit, zoals in Ponferrada waar hij in 2014 brons behaalde met Etixx - Quick-Step. Vorig jaar reisde hij mee naar Richmond, maar was hij reserve. "Toen was ik wel ontgoocheld", blikte hij nog even terug. "Als sportman wil je erbij zijn, deel uitmaken van het team. Nu zondag hoop ik wel de selectie te halen."



De 27-jarige West-Vlaming mag er een goed oog in hebben. De kans is groot dat hij de selectie van zes haalt. Al krijgt hij dan wel een ondankbare opdracht, want hij zou iedere keer het commando moeten overnemen van Tony Martin. "Ik zou niet in de schoenen willen staan van de renner die na Tony komt", aldus ploegleider Tom Steels tijdens een informeel persmoment in Doha. "Dat wordt geen gemakkelijke taak."



En dat beseft ook Vermote zelf. "Een ploegentijdrit is afzien, bijna een uur lang. Dat zal nu niet anders zijn. Dit wordt een heel lastig WK, vooral ook door de warmte. Ik ben wel blij dat we hier al een paar dagen vertoeven, op die manier kunnen we wennen aan de temperaturen. De eerste dagen lag onze hartslag heel hoog na een inspanning, nu ligt die al lager, voor dezelfde inspanning. Dat toont toch aan dat we stilaan acclimatiseren aan de hitte. Het parkoers zelf is niet van de poes. In het begin veel draaien en keren, dan volgt een lang recht stuk van 14 kilometer,waar we snelheden van 60 tot 70 kilometer per uur halen. Veel tijd om te recupereren is er daar niet. Vervolgens trekken we richting The Pearl. Voor we daar opdraaien volgt ook nog een technisch stuk met veel bochtenwerk en op The Pearl zelf, waar amper een recht stuk ligt gelukkig hebben we al goed verkend, we weten wat ons te wachten staat. Het wordt zaak om voldoende gehydrateerd aan de start te staan, want tijdens de wedstrijd zelf heb je amper tijd om te drinken. Ik kijk er naar uit, het is ontzettend lastig, zo'n ploegentijdrit, maar wel één van de mooiste disciplines die er is, je wint samen."