Etixx-motoren Vermote en Lampaert: "Eén uur sterven en tóch blijven leven"

Joeri De Knop in Qatar

7/10/16 - 17u11

Vermote en Lampaert. © belga.

Zilver in Richmond 2015 en brons in Ponferrada 2014. Fantastische herinneringen bewaren Yves Lampaert (25) en Julien Vermote (27) aan het WK ploegentijdrijden. Maar niets wat harder blinkt dan goud. Daar lopen ze pas écht warm voor in de verzengende Qatarese woestijn. "Eén van onze sterkste teams ooit, met twee jonge snuiters die deze kunst perfect beheersen: het kán", schudt Tom Steels, tijdritarchitect bij Etixx-Quick.Step, de kaarten.

De extreme warmte - 35 graden gisteren op het middaguur en tel er voor zondag maar een paar graden bij. De hoge luchtvochtigheid. En een vlak, supertechnisch parcours. Voldoende factoren om er een lastig WK ploegentijdrijden van te maken. "Eén van de zwaarste oefeningen ooit in dit genre", voorspelt Julien Vermote, die geen voorgeschiedenis heeft met Qatar. "Op golvende wegen kan je je nog eens in het wiel zetten en even recupereren. Hier niet. De snelheid ligt zódanig hoog dat je constant moet blijven 'geven'. Het wordt een klein uur doodgaan. En toch blijven leven. Helder proberen na te denken en je alertheid bewaren."



Over de kracht en de homogeniteit van zijn ploeg maakt coach Tom Steels zich geen zorgen. "Ervaren. Zeer evenwichtig. Met voldoende slagkracht." Maar ook hij noemt de vijfde editie van dit WK een uitdaging. "Onvoorspelbaar en ontzettend moeilijk in te delen. Niet alleen wordt het verschrikkelijk afzien. Elk detail zal cruciaal zijn en het minste technische foutje riskeert afgestraft te worden. Iedereen kan hier wel érgens ontploffen, zelfs de sterkste van het zestal. Op dat lange, rechte stuk tussen het Lusail Sports Complex en The Pearl gaat het met 60, 70 km/u. Mis je daar één aflossing, dan herstel je niet meer. En moet je er onverbiddelijk af, ook al heb je je de hele tijd voortreffelijk gevoeld. We mogen ons niet zot laten maken door tussentijden. Onze grootste rivaal is onze eigen ploeg." Lees ook Sportief verantwoordelijke duidelijk: "We gaan écht geen WK over 100 km rijden"

WK in Qatar wordt met meer dan 100 kilometer ingekort bij extreme hitte

Ex-wereldkampioen Kwiatkowski en Majka (brons in Rio) passen voor Qatar



Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © belga.