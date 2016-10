Ontdek hier de finale van het WK-parcours in Doha: vooral uitkijken voor ronde punten en haarspeldbochten

Door: Mike De Beck

7/10/16 - 14u52 Bron: Cycling Weekly

video

Er is al heel wat heisa ontstaan over het WK-parcours en vooral dan over het al dan niet inkorten ervan. Als de hitte ondraaglijk wordt voor de renners, zou het peloton ingekort worden waardoor enkel de 11 plaatselijke ronden op het artificiële eiland 'The Pearl' zou overblijven. John Lelangue, sportief verantwoordelijke voor het WK in Qatar, vertelde al dat het zo'n vaart straks op 16 oktober niet zal lopen.



Een wielerliefhebber trok zich van de hele discussie weinig aan en verkende alvast op zijn tweewieler het parcours waar het WK waarschijnlijk in een beslissende plooi zal vallen. In bovenstaande video is te zien dat het peloton straks een enorme snelheid kan halen op de breed uitgestrekte wegen op 'The Pearl'. Waardoor de renners dan ook extra uit hun doppen moeten kijken bij het aansnijden van de vele haarspeldbochten en rotondes bezaaid in de slotfase. Een overigens bijzonder vlakke finale waarbij enkele sproeiers op bepaalde plekken eventueel voor gevaarlijke natte plekken kunnen zorgen.