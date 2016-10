Cavendish ziek, WK in gevaar

Door: Marc Ghyselinck

Een maag- en darminfectie brengt de WK-deelname van Mark Cavendish in gevaar. De Britse ex-wereldkampioen gaf maandag forfait voor de Münsterland Giro en kwam gisteren ook in Parijs-Bourges niet aan de start. "Als hij zondag Parijs-Tours niet haalt, kan hij het WK wel vergeten", zegt zijn ploegleider Rolf Aldag.

Het begon toen hij niet kwam opdagen voor de Eneco Tour. Zonder verdere uitleg koos Mark Cavendish voor een andere, Italiaanse aanloop naar het WK in Qatar. Liever dan de Belgisch-Nederlandse rittenkoers reed Cavendish de Giro della Toscana, de Coppa Sabatini en de GP Beghelli.



Hij werd zesde in Toscane (20-21 september) en finishte als 42ste in de Coppa Sabatini (22 september). Maar in de GP Beghelli (25 september) gaf Cavendish op na zeventig kilometer. Volgens zijn ploegleider Rolf Aldag kampte Cavendish met maag- en darmproblemen. De Brit gaf daarna forfait voor de Münsterland Giro en gisteren weer voor Parijs-Bourges. Dat maakt nu al vijftien dagen zonder koersen voor Cavendish. Zondag is er Parijs-Tours en het is lang niet zeker of Cavendish daar wel aan de start verschijnt. "Het is iets wat we pas op het laatst zullen beslissen", zegt Rolf Aldag.



De Duitse ploegleider ziet het zorgelijke van de situatie wel in. Na zijn opgave in de GP Beghelli miste Cavendish zes dagen training. Bij een forfait voor Parijs-Tours zal hij in totaal drie weken niet hebben gekoerst voor hij dan toch het WK in Qatar rijdt. Aldag: "Het wordt nu echt wel heel krap voor het WK." Volgens Aldag is Cavendish ook "superslank". De Brit leed vochtverlies als gevolg van zijn maag- en darminfecte. Dat is in een WK waar de hitte een bepalende rol zal spelen een nadeel. Aldag: "Als hij niet wint, zal het niet zijn omdat hij te dik is, zegt Cavendish mij."



Cavendish werd wereldkampioen in 2011 in Kopenhagen. De Brit reed dit seizoen een indrukwekkende Tour (vier ritzeges) en behaalde op de Spelen van Rio zilver in het omnium. Voor het WK in Qatar behoort Cavendish bij de topfavorieten. Behalve sprinten kan hij namelijk ook in waaiers rijden. Dat bewees hij in de Ronde van Qatar 2013, waar hij vier ritten won en de eindzege veroverde. Ook dit seizoen won hij er een rit en het eindklassement.