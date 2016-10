Sportief verantwoordelijke duidelijk: "We gaan écht geen WK over 100 km rijden"

Door: Mike De Beck

Wordt de strijd om de regenboogtrui op 16 oktober beslecht in een veredelde kermiskoers? Volgens sportief verantwoordelijke voor het WK wielrennen in Qatar, John Lelangue, moeten de wielerfans zich helemaal geen zorgen maken. Het ging volgens onze landgenoot namelijk slechts om een "ongelukkig vertaalfoutje", vertelt hij in Algemeen Dagblad.

Bondscoach Kevin De Weert was absoluut niet te spreken over de inkorting van het WK-parcours in de woestijnstaat. En ook Tom Boonen ziet zijn winstkansen slinken als de wedstrijd bij extreme hitte effectief zal ingekort worden van 257,5 kilometer tot 106,4 kilometer. De selectiemeesters slaakten in koor alvast een diepe zucht nadat de UCI bekendmaakte om het Extreme Weather Protocol flink door te drukken, maar John Lelangue stelt het hele peloton alvast gerust.



"We gaan hier écht geen WK over maar 100 kilometer rijden'', vertelt de voormalige ploegbaas van BMC in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. "Dat was een ongelukkig vertaalfoutje. Wordt het écht te heet, dan kunnen we de lange ronde door de woestijn een beetje inkorten. Hoeveel? Dat bepalen we dan op basis van de omstandigheden."