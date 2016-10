Wordt WK een kermiskoers? Boonen: "Knippen ze er een stuk woestijn uit, dan kunnen wij het vergeten"

Door: Bart Audoore, Marc Ghyselinck

5/10/16 - 06u00

© photo news.

Spektakel op het WK? Graag! Maar af en toe gaat het gezonde verstand voor. Vanuit medisch oogpunt maakt de UCI een juiste keuze door de lengte van de wedstrijden te laten afhangen van het weer. "Ik was mee vragende partij voor deze maatregel", zegt bondsdokter Kris Van Der Mieren. Maar hoe denken de kopmannen van België daarover?

Tom Boonen spreekt duidelijke taal. "Er zijn regels die moeten gevolgd worden. Die heb niet ik, maar de UCI uitgevonden," legt hij uit. "Ik denk niet dat het nodig wordt om de wedstrijd korter te maken. Ik heb de weersvoorspellingen nog een keer bekeken. Het wordt 34 of 35 graden. Met 35 graden kun je koersen. Dat is het probleem niet. Alleen de bevoorrading wordt moeilijk. Als er wind is."



"Wanneer is het te warm?, dat is de vraag. In sommige sporten is de limiet duidelijk. Dan wordt er niet getennist of wordt de marathon afgelast, als het te warm. In Parijs-Nice hebben we gekoerst bij 0 en 1 graden. In de auto van de UCI commissarissen was het 4 graden. Dat vonden ze prima. Wij hebben het wel heel koud gehad een hele dag."