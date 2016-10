Van Avermaet: "We zullen ons moeten aanpassen aan de hitte in Qatar"

Door: redactie

4/10/16 - 20u42

Greg Van Avermaet. © photo news.

Greg Van Avermaet (BMC) reed vandaag als vierde over de streep in Binche-Chimay-Binche, een wedstrijd die een goede test was voor de Belgische renners die eind volgende week in actie komen op het WK in Qatar. 'Gouden Greg' deed in Henegouwen vertrouwen op voor het WK, maar is vooral op zijn hoede voor de hitte in Qatar.