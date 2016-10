WK in Qatar wordt met meer dan 100 kilometer ingekort bij extreme hitte

Door: redactie

De wegrace van de mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar wordt ruim 100 kilometer ingekort als het op zondag 16 oktober te heet is Qatar. De profs rijden dan geen 257,5 kilometer over de woestijnwegen, maar slechts 150 kilometer. Dat staat in het hittereglement van de internationale wielerunie UCI voor de wereldkampioenschappen.