Vijf debutanten maar geen Valverde in Spaanse WK-selectie

Thomas Lissens

3/10/16 - 16u09 Bron: Belga

Valverde zakt niet af naar Qatar. © photo news.

De Spaanse bondscoach Javier Minguez neemt vijf debutanten mee naar het WK, dat dit jaar in Qatar wordt gehouden. Carlos Barbero, Diego Rubio, David de la Cruz, Omar Fraile en Luis Angel Maté gaan voor het eerst in hun profloopbaan strijden om de regenboogtrui op het vlakke parcours in Doha.

Alejandro Valverde stond sinds 2003 zes keer op het WK-podium (steeds zilver of brons) maar de Murciaan is er dit jaar niet bij, net als toppers Joaquim Rodriguez en Samuel Sanchez. Voor hen is de omloop niet lastig genoeg.



De selectie bestaat verder uit Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti, Juan José Lobato en Fran Ventoso.



Castroviejo en Erviti zijn ook aangewezen voor de individuele tijdrit. Die wordt gereden op 12 oktober, de wegwedstrijd is vier dagen later.



Castroviejo is de Europees kampioen tegen de klok en de nummer 4 van de Olympische Spelen in Rio.