Veranda's Willems heeft selectie voor ploegentijdrit rond

Door: redactie

3/10/16 - 12u32 Bron: Belga

Elias Van Breussegem © belga.

WK Wielrennen Vijf Belgen en een Litouwer verdedigen de kleuren van Veranda's Willems tijdens het WK ploegentijdrit in het Qatarese Doha op 9 oktober. Sander Cordeel, Jan Ghyselinck, Christophe Prémont, de Litouwer Aidis Kruopis, Elias Van Breussegem en Stef Van Zummeren vormen het team, zo maakte de wielerploeg bekend.

Veranda's Willems hoopt in Qatar op een plaats in de top tien. "We zijn 'maar' een continentale ploeg, maar een top tien zou heel mooi zijn. We hebben minder prestatiedruk als kleinere ploeg en willen genieten van deze mooie ervaring. Het zou natuurlijk fantastisch zijn mochten we kunnen verrassen", stelt Elias Van Breussegem, nationaal kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract.



Om zich voor te bereiden op de hitte in Doha, trainden de renners in een speciaal ingerichte klimaatkamer bij hoofdsponsor Veranda's Willems in Sint-Martens-Latem. "We hielden die kamer constant tussen de 32 en 34 graden en bootsten ook de luchtvochtigheid na die we in Qatar gaan tegenkomen", legt trainer Kristof De Kegel uit. "Sommige jongen konden van nature beter tegen de hitte maar aan het einde van de week haalde iedereen zijn vastgestelde waarden een uur lang. Bovendien hebben we in Qatar zelf nog vier dagen om te acclimatiseren."



In Doha staan slechts vijftien ploegen aan de start omdat veel WorldTourteams hebben afgezegd vanwege het kostenaspect en gebrek aan te verkrijgen WorldTourpunten. Met steun van BR Performance kan Veranda's Willems wel deelnemen.



"We zien dit ook als een beloning aan die renners die het gehele jaar in de sprinttrein van onder andere Timothy Dupont hebben gewerkt. Samen hebben we die resultaten bereikt. We willen ze daarom graag deze mooie ervaring om een WK mee te maken, geven", aldus nog De Kegel.