Ex-wereldkampioen Kwiatkowski en Majka (brons in Rio) passen voor Qatar

Door: redactie

28/09/16 - 15u23 Bron: Belga

Michal Kwiatkowski werd twee jaar geleden in het Spaanse Ponferreda wereldkampioen. © TDW.

WK wielrennen Michal Kwiatkowski (Sky) en Rafal Majka (Tinkoff) geven allebei forfait voor het WK wielrennen in Qatar. Dat maakte de Poolse wielerbond bekend.

"Ze voelen zich niet genoeg in vorm om zich te kunnen meten met de besten", legt Andrzej Piatek, sportief directeur van de Poolse federatie, uit aan het agentschap PAP.



Michal Kwiatkowski is de wereldkampioen van 2014 in Ponferrada. Rafal Majka was op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro goed voor brons (na Greg Van Avermaet en Jakob Fuglsang).



De titelstrijd in het Qatarese Doha vindt plaats van 9 tot 16 oktober.