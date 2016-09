André Greipel voert Duitse selectie aan, Marcel Kittel is "joker"

Door: redactie

WK Wielrennen André Greipel (Lotto-Soudal) is de kopman van de zeskoppige Duitse ploeg voor de wegwedstrijd van de wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar (9-16 oktober). Marcel Kittel, de tweede topsprinter in de selectie, krijgt een rol als "joker". Dat staat op de website van de Bund Deutscher Radfahrer (BDR) te lezen.