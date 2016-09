Bronzen medaillewinnares Jolien D'hoore is speerpunt in vrouwenselectie

Door: redactie

Jolien D'hoore is de uitgesproken leider in de selectie bij de dames elite voor het WK in Qatar. De winnares van een bronzen medaille op het olympisch omnium is nog niet verzadigd en wil ook in Doha scoren.

De Belgische elite dames hebben na de afknapper in Richmond iets recht te zetten in Doha. Bondscoach Ludwig Willems gelooft rotsvast dat het in Qatar beter kan. "Want op dit parcours komen de kwaliteiten van Jolien D'hoore optimaal tot hun recht", meent hij. "D'hoore is ons speerpunt, ik heb een ploeg rond haar gebouwd met nog vijf helpers die haar in de best mogelijke omstandigheden naar de laatste rechte lijn moeten brengen."



"Jolien D'hoore hoort bij de snelste benen in het vrouwenpeloton", aldus de bondscoach. "Dus is de rest van de ploeg geselecteerd in haar functie. Akkoord, in Richmond was dat ook het geval, maar daar kreeg het team te maken met een omloop die net iets te zwaar was, en ook voor Jolien ging het na verloop van tijd allemaal iets te zwaar wegen."



Dat het vrouwenpeloton straks niet door de Qatarese woestijn moet, hoort in het voordeel van het Belgian Cycling Team te spelen, volgens Ludwig Willems. "Als de boel op de kant gaat en er worden waaiers getrokken, spelen we onherroepelijk pionnen kwijt", klinkt het. "Want er zijn behoorlijk wat landen die niét over een topsprintster beschikken. Die zouden er baat bij hebben oorlog te maken, onderweg. Niet dat ik verwacht dat iedereen vooraf al vrede zal nemen met een massaspurt, maar rondjes op een lokaal parcours maken het voor ons toch iets makkelijker om gegroepeerd te blijven rond Jolien."



"Het ligt soms dicht"

Belgisch kampioene Kaat Hannes werd niet opgenomen in de selectie. "Jolien is de kopvrouw, daarnaast zoek je naar vijf andere dames die haar steun kunnen bieden. Dan kijk je naar ieders kwaliteiten en resultaten van de voorbije weken. Het ligt soms dicht bij elkaar, maar Kaat is reserve."



D'hoore kopvrouw, vier rensters om haar onderweg bij te staan en een aparte rol is weggelegd voor Lotte Kopecky. "Het is aan haar om de spurt in te leiden voor Jolien. Zij kan dat, is snel, heeft veel inhoud om dat tot een goed eind te brengen."



De kans dat Jolien D'hoore mentaal verzadigd is na haar schitterende bronzen medaille op de Olympische Spelen van Rio schat Ludwig Willems in als onbestaande. "Omdat ze voor de start van het seizoen al stelde dat ze twee doelstellingen had: Rio en Doha. Dat ze het op de Olympische Spelen zo goed deed, kan bevrijdend werken. Natuurlijk zal er straks de nodige portie stress mee gemoeid zijn, maar het feit dat haar seizoen nu al geslaagd is, zal allicht zorgen voor de nodige gemoedsrust."