Zegekoning Dupont mag niet mee naar WK, maar maakt geen misbaar: "Ik wist wat mij te wachten stond"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 17u40 Bron: Belga

© photo news.

Timothy Dupont is met voorsprong de zegekoning in België met dit seizoen al zestien overwinningen, maar toch haalde de sterke sprinter van Veranda's Willems de definitieve WK-selectie van bondscoach Kevin De Weert. Hij is één van de vier reserves, samen met Yves Lampaert, Jelle Wallays en Jonas Van Genechten.

"Het is natuurlijk jammer dat je net uit de boot valt", zegt Dupont. "Maar anderzijds ben ik ook wel trots op het feit dat ik tussen die dertien namen sta. Voor een renner die koerst bij een continentale ploeg is dat toch wel een hele eer." Oproep op sociale media De voorbije weken werd her en der geopperd dat de renner een plaatsje in de selectie verdiende, gelet op zijn zestien overwinningen, waarvan enkele klinkende zoals het Kampioenschap van Vlaanderen tegen Fernando Gaviria en ook Nokere Koerse. "Het begon inderdaad al een beetje te leven in mijn omgeving", geeft hij toe. "Op sociale media werd opgeroepen om me mee te nemen naar Qatar, maar zelf ben ik er altijd rustig onder gebleven. Ik was al een paar weken in contact met Kevin De Weert, ik wist ongeveer wat me te wachten stond en dat ik reserve zou zijn."

© photo news.

Respect voor keuze

Dupont kan zich vinden in de uitleg van De Weert. "We hebben met elkaar gesproken, hij reist met Tom Boonen als sprinter naar het WK. Samen met Greg Van Avermaet is Tom dé kopman. Als je zo'n twee toppers hebt, kan je niet ook nog eens met mij naar daar reizen als tweede sprinter. Ik ben een afwerker, een sprinter die op het eind zijn ding doet. Dus het zou misschien wel raar zijn als ik daar naast Boonen sta. Ik respecteer de keuze van de bondscoach, hij weet hoe hij een ploeg moet bouwen. Bovendien, helemaal voorbij is mijn kans nog niet. Het WK is nog ver af. Ik wens het niemand toe, maar op een paar weken kan in het wielrennen nog veel gebeuren. Ik houd me klaar als reserve."



Geen ploegentijdrit

Dupont is overigens niet in Qatar met zijn team Veranda's Willems, dat wel het WK ploegentijdrit fietst. "Neen, ik koers nog de drie wedstrijden van de Belgian Cycling Cup en ben er niet bij voor die ploegentijdrit, dat is meer iets voor mijn ploegmaten."



Geheimzinnig over toekomst

De renner weet intussen ook waar zijn toekomst ligt in 2017. Hij verkast niet naar een WorldTourploeg. "Ik ga nog niet zeggen waar ik zal koersen volgend jaar, maar zelf heb ik al zekerheid. Het zal een procontinentale ploeg worden." De kans bestaat dus dat hij blijft in zijn huidige omgeving, want zoals bekend is Veranda's Willems volop bezig met plannen om op procontinentaal niveau, al dan niet door een fusie met een ander team of nog een nieuw op te richten team, door te gaan.