Etixx-Quick.Step last stage in voor WK ploegentijdrit

Etixx-Quick.Step zal net zoals de voorbije jaren een korte oefenstage inlassen vlak voor het WK ploegentijdrit. De wielerploeg, al twee keer wereldkampioen ploegentijdrit, doet dat in de buurt van Ursel, het vliegveld waar automatismen kunnen aangekweekt worden. Dat raakte in de marge van het EK in Plumelec-Morbihan bekend. Zoals hij zelf al een paar keer aangaf, is Tom Boonen er dit jaar niet bij. Hij verkiest Parijs-Tours boven de ploegentijdrit in Qatar.

Boonen alludeerde er dit jaar al een paar keer op dat hij dit seizoen graag nog eens Parijs-Tours wilde rijden, een wedstrijd die hij nog nooit won, maar waarin hij in 2009 wel eens tweede werd, na Philippe Gilbert. "Ik wil graag nog zoveel mogelijk sprints rijden", zei Boonen onder meer na de Brussels Cycling Classics. "In de Eneco Tour, Parijs-Tours..., hopelijk lukt me dat nog."



Dit jaar valt Parijs-Tours op dezelfde dag als de ploegentijdrit op het WK in Qatar. Dat WK vindt plaats sinds 2012. Al twee keer kroonde Etixx-Quick.Step zich tot wereldkampioen, in 2012 met Boonen, en in 2013 (toen was Boonen geblesseerd en nam hij niet deel aan het WK). Ook in 2014 en 2015 maakte Boonen telkens deel uit van de selectie en won hij respectievelijk brons en zilver.



Lampaert

Boonen zal in 2016 geen gooi doen naar een derde titel. Wel van de partij is wellicht Yves Lampaert. Dat vertelde hij vanavond in Vannes, waar hij momenteel verblijft met de Belgische selectie voor het EK in Plumelec. "Nu is er eerst het EK, dan verlegt de focus zich naar het WK", aldus Lampaert. "Hopelijk mag ik daar ook deel uitmaken van de Belgische selectie in het tijdrijden. Er is ook nog de ploegentijdrit met Etixx-Quick.Step op dat WK. In de week na de Eneco Tour doen we daarom nog een korte stage, twee of drie dagen, met de ploeg en trainen we in Ursel, zoals we dat nog in het verleden gedaan hebben. Ik hoop weer deel te mogen uitmaken van dat team voor de ploegentijdrit, net zoals dat vorig jaar jaar het geval was (toen viel Julien Vermote in laatste instantie af, terwijl hij er wel bij was in 2014 in Ponferrada). Tom Boonen is er dit jaar niet bij, dan stijgen mijn kansen wel."