Algemene boycot WK ploegentijdrit afgewend

UCI-voorzitter Brian Cookson. © photo news.

Een algemene boycot van het WK ploegentijdrit is afgewend. De Internationale Wielerunie (UCI) kwam daarover tot een akkoord met de AIGCP (de belangenvereniging van wielerteams, red.). Dat verklaarde UCI-voorzitter Brian Cookson vandaag in Rio de Janeiro.

Binnen een maand gaat het WK wielrennen in Qatar van start. "Ik denk dat velen verrast zullen worden door de koersen in Qatar", aldus Cookson. "Het wordt een week vol opwinding. Er zijn geen heuvels en bergen, maar in het verleden is al aangetoond dat de wind in Qatar kan zorgen voor leuke wedstrijden."



Eigen zak

Een meerderheid van de WorldTour-teams dreigde ermee het WK ploegentijdrit te boycotten. De ploegen zijn van oordeel dat de UCI, die de ploegentijdrit organiseert, te strikte voorwaarden hanteert en vinden het niet kunnen dat ze alle uitgaven uit eigen zak moeten betalen. Volgens Cookson zit er echter een oplossing in de pijplijn. "We hebben een akkoord met de AIGCP, waarmee we nauw samenwerken. Ik wacht nog op een definitieve bevestiging. Eén van de komende dagen volgt er een aankondiging. Ik begrijp de bezorgdheden van de teams. Ik hoop dat, als niet alle WorldTour-teams zullen deelnemen, toch een groot gedeelte aanwezig zal zijn."



Van Avermaet

Op de wegrit rekent België naast Tom Boonen ook op Greg Van Avermaet. "Hij is een fantastische olympische kampioen", zei de UCI-voorzitter. "In Rio verdiende hij de zege na een erg intelligente koers. Hij is sterk in eendagskoersen en kan ook nog aardig klimmen en heeft een uitstekende eindsprint."



Cookson woonde de openingsceremonie van de Paralympische Spelen bij. Hij blijft nog tot en met zondag in Rio, waar hij het baanwielrennen zal volgen. "Ik hou even veel van de Paralympische als van de Olympische Spelen", aldus de Brit. "Het is fantastisch om de atleten aan het werk te zien. Bovendien is de sfeer erg goed. Dat stemt me tevreden."