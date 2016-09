Colombia trekt met Gaviria als kopman naar WK in Qatar

Door: redactie

6/09/16

© TDW.

Colombia heeft zijn negen namen bekendgemaakt voor het WK in Qatar, dat op 16 oktober verreden wordt. Fernando Gaviria is de kopman van de ploeg en moet zijn land aan de wereldtitel helpen op het biljartvlakke parcours.

Colombia is één van de tien landen die negen renners mag afvaardigen voor het WK. "Fernando Gaviria koerst zijn eerste WK bij de profs en krijgt de steun van acht andere renners die ervaring en jeugd combineren", luidt het op de site van de Colombiaanse wielerfederatie.



Gaviria koerst voor Etixx-Quick.Step, de ploeg van Patrick Lefevere, sinds augustus 2015. De 22-jarige sprinter kroonde zich al twee keer tot wereldkampioen in het omnium op de piste en was de grote favoriet voor de Olympische Spelen, waar hij uiteindelijk vrede moest nemen met een vierde plek. Dit jaar won hij al vijf koersen: twee ritten in de Ronde van Polen, een etappe in Tirreno-Adriatico, de derde rit in de Tour Cycliste International La Provence en de tweede rit in de Ronde van San Luis.



Gaviria krijgt de steun van Rigoberto Urán Urán (Cannondale), Edwin Alcibiades Ávila Vanegas (Team Illuminate), Carlos Eduardo Alzate Escobar (United HealtCare), Jarlinson Pantano Gómez (IAM Cycling), Jhoan Esteban Chaves (Orica-BikeExchange), Walter Alejandro Vargas Alzate (Orgullo Antioqueño), Omar Alberto Mendoza Alzate (Movistar Team América) en Brayan Steven Ramírez Chacón (Movistar Team América).