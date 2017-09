Wallays: "'Oef, ik ben toch geen mietje"

MG

14/09/17 - 21u36

© TDW.

Twee gebroken ribben en een breuk in de pols. De schade na twee valpartijen in de Ronde van Spanje is voor Jelle Wallays dan toch groter dan gevreesd. Wallays kreeg het nieuws na een nieuwe controle in het ziekenhuis. Hij haalde het einde van de Vuelta wel, maar de pijn was ook na twee weken niet minder.



"Tot het einde van de Vuelta heb ik gedacht: ben ik nu een mietje? Dat heeft de hele tijd in mijn hoofd gespeeld. Maar thuis vonden ze ook dat het niet normaal was dat de pijn zo lang bleef duren. Daarom ben ik nog een keer naar het ziekenhuis getrokken. Nu weet ik waarom de pijn maar niet verdween. Ik besef dat ik drie weken lang door een enorme pijngrens ben gegaan."