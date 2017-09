Trentin voert bisnummer op in Madrid, Froome wint voor eerst Vuelta

XC

Matteo Trentin heeft de slotetappe van de Vuelta gewonnen, goed voor zijn vierde ritzege. De Italiaan van Quick-Step Floors toonde zich in de straten van Madrid de snelste in een massasprint. De eindzege van Chris Froome kwam niet meer in gevaar. De Brit wint zo voor het eerst de Ronde van Spanje.

Nadat Froome en co een glaasje champagne, én zelfs bier dronken, kreeg Alberto Contador de eer om als eerste de Spaanse hoofdstad binnen te rijden. De afscheidnemende Spanjaard, met rugnummer 1, freewheelde moederziel alleen voor het peloton uit. De wielerfans namen uitgebreid afscheid van 'El Pistolero'. Het einde van een carrière van een wielericoon.



Uiteraard moest er ook nog gekoerst worden. Op 45 kilometer van de finish staken de troepen van Quick-Step Floors het vuur aan de lont. De blauwbloezen van Patrick Lefevere werkten volop naar de tussensprint toe, in dienst van Matteo Trentin. De Italiaan maakte nog jacht op de puntentrui, en moest een achterstand van 26 punten goedmaken op Froome. Trentin pakte vervolgens makkelijk de volle buit bij de tussensprint, en ook Froome mengde zich zowaar in de debatten, al kon hij geen punten sprokkelen.



Opnieuw prijs voor Trentin

Op de plaatselijke rondes in Madrid probeerden Alessandro De Marchi, Rui Costa en Nicolas Schultz de sprintersploegen een hak te zetten. Het trio werkte goed samen, maar ze hadden geen schijn van kans tegen het aanstormende peloton. De koninklijke massasprint was in onafwendbaar, en daarin toonde Matteo Trentin zich andermaal de snelste. Lorrenzo Manzin werd tweede, Søren Kragh Andersen. Tom Van Asbroeck finishte knap als vierde. Aangezien Froome als elfde over de aankomstlijn bolde, behield hij ook de groene leiderstrui. De Brit won dus ook voor het eerst de Ronde van Spanje, en realiseert zo de dubbel Tour-Vuelta. Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin mochten hem vergezellen op het eindpodium.