Tinkov haalt alwéér zwaar uit naar Contador: "Hij zou iets moeten kopen voor Froome, die hem liet winnen, maar hij is gierig"

Manu Henry

10/09/17 - 12u32

Tinkov (l) naast Contador, toen er nog geen sprake was van conflicten © photo_news.

Er zit al lang een kink in de kabel tussen Oleg Tinkov en Alberto Contador. 'El Pistolero', die met ritwinst gisteren op de moordende Angliru in stijl afscheid neemt als profrenner, kreeg via Twitter andermaal flink wat beledigingen over zich heen van zijn ex-ploegleider. "Ja, ik was in slaap gevallen. Ik hoorde dat de Rus Zakarin Contador heeft gekloot in de Vuelta. Amper één zege in 16 maanden voor een salaris van 2 miljoen dollar?", klonk het in een eerste tweet van Tinkov.



Vanmorgen deed de steenrijke Rus er nog een schepje bovenop: "Contador zou iets moeten kopen voor Froome, die heel genereus was en hem de etappe liet winnen. Dat na een desastreuze Vuelta voor Spanje. Maar hij is gierig..."