Van "een echt monster" tot "de zwaarste klim die ik ooit reed": Belgen zagen af op moordende Angliru

Thomas Lissens in Spanje

9/09/17 - 21u27

De Tier, De Gendt en Theuns. © photonews.

Vuelta Anders dan de voorbije dagen konden de Belgen in de twintigste Vuelta-rit geen hoofdrol opeisen. In de schaduw van ritwinnaar Alberto Contador en -waarschijnlijke- eindwinnaar Chris Froome zagen verschillende landgenoten af tijdens de loodzware beklimming van de Angliru.

Floris De Tier (LottoNL-Jumbo): "Op zo'n klim kan geen krachten sparen" Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) reed 17 minuten en 39 seconden na Contador over de aankomst op de top van de Angliru. De kleine Belg, die gisteren nog meezat in de goede ontsnapping, noemde dat net als Theuns "een opluchting".



"Het was echt heel zwaar", opende De Tier. "Dat ik gisteren mee ben gegaan in de vroege vlucht, heeft mijn benen geen goed gedaan. Op sommige stukken probeerde ik het wat rustiger aan te doen, maar op zo'n loodzware col moet je toch echt alles geven om boven te geraken."



De Tier heeft er echter wel begrip voor dat de organisatie ervoor gekozen heeft om op de voorlaatste Vuelta-dag nog een klim als de Angliru op het programma te zetten. "Ze willen ook spektakel voor de strijd om het klassement en dat was er vandaag toch wel, heb ik begrepen. Dus de keuze is op een bepaalde manier wel te verdedigen." Floris De Tier voelde dat hij gisteren in de aanval was getrokken. © photo news.

De Gendt: "Je kan discussiëren of zo'n helling op het einde van een ronde nodig is" Ook bij Thomas De Gendt zat de rit van gisteren nog in de benen. Terwijl Lotto-Soudal met Tomasz Marczynski andermaal een renner mee had in de vroege vlucht, hield De Gendt zich wijselijk op de achtergrond. De Oost-Vlaming kwam 22 minuten en 46 seconden na Contador aan op de top.



"Mijn benen waren slecht", sprak de 30-jarige Oost-Vlaming op de top van de Angliru. "Ik heb toch wel afgezien vandaag. Het is een trend aan het worden om op het einde van de grote rondes nog een moordende slotklim te voorzien. In de Giro is dat dan bijvoorbeeld de Mortirolo. Je kan discussiëren of dat nodig is of niet, maar als renners moet je toch gewoon naar boven rijden." Thomas De Gendt. © photo news.