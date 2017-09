Afscheidnemende Contador triomfeert op Angliru, Froome zo goed als zeker van eindwinst

XC

Zonder pech wint Chris Froome morgen zijn eerste Ronde van Spanje. De Brit van Team Sky krijgt Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin naast zich op het podium. Daags voor zijn afscheid als profrenner heeft Alberto Contador het zegegebaar mogen maken op de beruchte Angliru. 'El Pistolero' reed voor de moordende beklimming weg uit de groep der favorieten en hield knap stand.

De klassementsmannen bereidden zich vooraf voor op de apotheose van de 72ste editie van de Vuelta. Zo ook Alberto Contador, die zich klaarmaakte voor zijn laatste gevecht. Morgen hangt 'El Pistolero' zijn fiets aan de haak, maar vandaag kon hij nog één keer voor spektakel zorgen. Met twee beklimmingen van eerste categorie en de Angliru als slotklim vormde het parcours in elk geval een ideaal decor voor de Spanjaard.



Er stonden amper 117,5 kilometer op de teller, waardoor het vanaf de start meteen aanvalspogingen regende. Uiteindelijk schreven achttien renners het koersverhaal. Onder meer Julian Alaphilippe, Nicolas Roche, de Yates-broers, Rui Costa en Tomasz Marczynski trokken - wederom - in het offensief. Door de werken van Trek-Segafredo kregen de avonturiers amper speelruimte. De voorsprong groeide nooit tot boven de twee minuten.



Afscheid in schoonheid

Op de tweede en voorlaatste hindernis scheurde de kopgroep uit elkaar. Marc Soler kwam als eerste boven op de Alto de Cordal, maar in de afzink ging de Spanjaard van Movistar tegen de vlakte. Door de tuimelperte van Soler reed Marczynski alleen op kop, terwijl Alberto Contador zich samen met superknecht Jarlinson Pantano losrukte uit de groep der favorieten. Het duo begon met een voorgift van veertig seconden aan de moordende slotklim.



Vervolgens schudde 'El Pistolero' de vluchters van zich af. In zijn gekende stijl - rechtstaand op de trappers - wist hij de andere kleppers af te houden. Contador zorgde zo voor een grandioos afscheid op de Angliru, Poels en Froome finishten als tweede en derde op zeventien seconden. Wilco Kelderman vergaloppeerde zich in de slotkilometer en verspeelde zo zijn podiumplek aan Ilnur Zakarin. Contador wipte zelfs nog over de Nederlander naar de vierde plek. Chris Froome werd voor het eerst eindwinnaar van de Ronde van Spanje en wist zo de dubbel Tour-Vuelta te realiseren. Een huzarenstukje dat alleen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) hem voordeden.