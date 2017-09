Hoe ook koks van Lotto-Soudal aandeel hadden in memorabele zege De Gendt

Thomas Lissens in Spanje

9/09/17 - 15u55

Links: De Gendt viert in Gijon. Rechts: kok Carol De Debbelaere met de ribbetjes voor De Gendt. © photonews/dedobbelaere.

Giro, Tour en Vuelta: sinds gisteren heeft Thomas De Gendt een rit gewonnen in elke grote ronde. De 30-jarige renner van Lotto-Soudal schreef de negentiende Vuelta-rit op zijn naam door in Gijon onder anderen Bob Jungels, Jarlinson Pantano en ex-wereldkampioen Rui Costa te kloppen. De sprint van De Gendt was indrukwekkend en daar hadden ook de koks van de ploeg een aandeel in.

© TDW. Met Lotto-Soudal reizen al de hele Vuelta twee koks mee: Carol de Dobbelaere en Guillaume Barbier. Zij werken al langer voor de Belgische ploeg en kennen de renners door en door. Of beter: ze weten perfect wat het lievelingseten is van elk lid van de ploeg.



"Bij Thomas De Gendt zijn dat ribbetjes", vertelde De Dobbelaere ons. "Ik wist dat hij wel aan de negentiende etappe dacht en onder meer daarom hebben we donderdagavond, op de dag van de knappe zege van Sander Armée, ribbetjes klaargemaakt. En dat heeft hij zeker geapprecieerd." Lees ook De Gendt veertiende Belg die rit wint in drie grote wielerrondes

De Gendt zorgt voor derde Belgische ritzege in Vuelta: "Sprint van mijn leven" Kok Carol De Dobbelaere nam even de tijd om te poseren tijdens het bereiden van het avondmaal van De Gendt. © De Dobbelaere.