LIVE Vuelta: Contador trekt een allerlaatste keer ten aanval op de moordende Angliru

9/09/17 - 17u40

Vuelta De laatste bergetappe van de Vuelta wordt zonder twijfel een aangenaam kijkstuk. Vandaag staan er amper 117,5 kilometer op de teller, en vanaf de start loopt het wegdek meteen omhoog. Toch begint het echte klauterwerk pas na 71 km. Eerst moet de Alto de Cobertoria (8,1 km aan 8,6%) bedwongen worden, meteen gevolgd door de Alto de Cordal (5,7 km aan 8,6%). Nadien volgt de absolute blikvanger van de Vuelta: de Angliru. Die moordende slothindernis (waarover meer op deze pagina) is 12,5 km lang aan 10,1%, maar wél met stijgingspercentages tot 23,5%. Spektakel gegarandeerd!

Nog 1 kilometer - Halve minuut voor Contador Poels en Froome zijn ontketend, voor de anderen is het afzien bij de beesten. Nibali dreigt zijn podiumplek te verliezen. Zakarin en Kelderman doen waarschijnlijk de beste zaken.

Nog 1,5 kilometer - Versnelling Froome Het leek ook even minder te gaan met Froome, maar een versnelling later is dat beeld alweer helemaal bijgesteld. De Brit krijgt met luitenant Poels nog wat extra hulp mee. De ranke Nederlander toont zich ijzersterk en kan misschien wel beter dan zijn kopman.

Nog 2 kilometer - NIbali lost, Kruijswijk parkeert Zakarin, Froome, Poels en Kelderman komen opnieuw bij Kruijswijk die volledig stilstaat. Ook Nibali komt in de problemen. Het wordt nog spannend met het oog op de podiumplaatsen.

Nog 2,5 kilometer - Status quo Het is man tegen man, maar veel verschuivingen vallen er niet te noteren. Zonder ongelukken komt Contador straks als eerste over de aankomst. Het zou een mooi orgelpunt zijn na een nog mooiere carrière.

Nog 3 kilometer - 23% Kruijswijk doet het allesbehalve onaardig en nadert Contador tot op 55 seconden. Nibali, Froome en co hangen op 1'20".

Nog 3,5 kilometer - Sky stelt orde op zaken Zakarin denkt even aan een aanval, maar Poels verricht berenwerk voor Froome. De Brit mag zich overigens nog eens extra in de handen wrijven, want ook Nieve keert terug.

Nog 4 kilometer - Kruijswijk probeert het Ook Kruijswijk heeft een begenadigde dag. De Nederlander waagt zijn kans in de groep der favorieten, maar de oversteek maken naar Contador lijkt een moeilijk verhaal te worden. De Spanjaard van Trek-Segafredo verliest voorlopig weinig van zijn pluimen.

Nog 5 kilometer - Soler overboord El Pistolero staat er vanaf nu alleen voor en de Spanjaard fladdert in zijn gekende stijl de steile stroken tegemoet. In de groep der favorieten zien we nog Poels, Froome, Nibali, Pelizzoti, Zakarin, Kruijswijk, Carapas en Kelderman. Hun achterstand ligt om en bij de minuut.

Nog 6 kilometer - 19% Contador en Soler zijn aan de steilere passages aanbeland. De renner van Trek komt even in aanraking met een supporter, maar kan een valpartij gelukkig vermijden. Froome heeft enkel nog Poels bij zich. Nibali rekent op een sterke Pellizotti.

Nog 7 kilometer - Sky knabbelt aan de achterstand Contador blijft er duchtig de pees op leggen met zijn jongere landgenoten, terwijl Chris Froome zijn Sky-mannen het tempo laat verzorgen. Het verschil bedraagt 35 seconden. © rv.

Nog 9 kilometer - Contador grijpt Marczynski bij de lurven Onder impuls van Mas dicht Contador het gaatje. De renner van Trek Segafredo sleept Soler en Bardet nog met zich mee. Straks krijgen we een beter lopend stukje. Alvorens aan te komen bij de finale zes kilometer.

Nog 10 kilometer - Pantano is de nek af Contador moet het nu alleen zien te klaren, gelukkig heeft 'El Pistolero' met Mas nog een hulpvaardige landgenoot ter beschikking. Het duo heeft 40 seconden achterstand op Marczynski en een even grote voorgift op de groep der favorieten met Chris Froome.

Drie slotkilometers om "u" tegen te zeggen De komende zes kilometer vallen al bij al nog mee, maar daarna krijgen de renners percentages van meer dan 20% om de oren geslingerd. Vooral de laatste drie kilometer kondigen zich als moordend aan met achtereenvolgens 23%, 18% en 21% per kilometer. Comienza L'Angliru.



HERE WE GO!#LV2017 https://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/KHLxVzMZNo — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

De Angliru - de gegevens Gemiddeld stijgingspercentage: 9.9 %



Afstand: 12.55 km



Hoogte start: 322 m



Hoogte top: 1570 m



Hoogteverschil: 1248 m



Maximale stijgingsgraad: 23.5 %

Nog 12 kilometer - Situatie Voor de Angliru begint, nog snel even een situatieschets. Marczynski leidt de dans voor Romain Bardet. Leider Chris Froome hangt met een groepje favorieten op anderhalve minuut, terwijl Alberto Contador tussenin op één minuut van de eenzame koploper in de wedstrijd hangt.

Nog 13 kilometer - Contador neemt voorsprong Alberto Contador heeft zich samen met luitenant Pantano losgerukt uit de groep der favorieten. Broedt de afscheidnemende Spanjaard op een plannetje?

Nog 16 kilometer - Nibali even op achterstand, ook De la Cruz valt Even alarm in de wedstrijd. Ook meesterdaler Vincenczo Nibali zou even het asfalt gekust hebben. Uit de herhaling blijkt dat de Italiaan nipt een valpartij heeft kunnen vermijden. De la Cruz heeft minder geluk en tast naar de schouder.

Nog 18 kilometer- Val Soler! Ook Soler heeft het zitten. De jonge Spanjaard schuift onderuit in een kletsnatte bocht. Marzynski krijgt zo de kop van de wedstrijd in zijn schoot geworpen. #LV2017 Caída de @solermarc93 en el descenso del Cordal. El joven catalán se ha reincorporado a la carrera. -17 km pic.twitter.com/CJwCCq02C4 — Movistar Team (@Movistar_Team) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 19 kilometer - Opnieuw spekgladde afdaling Net als een klein halfuur geleden begeven de renners zich met doodsverachting in een spekgladde afdaling. Een van de neutrale motoren moet het onderspit delven en zeilt het decor in. Toch maar oppassen, heren wielrenners.

Nog 20 kilometer - Soler rondt de top Soler kiepert zijn makkers overboord op de top van de Cordal en dat zorgt ervoor dat Davide Villella mathematische zekerheid heeft over de eindoverwinning in het bergklassement.

Nog 21 kilometer - Masterplan Quick.Step Lang heeft De la Cruz niet nodig om over zijn terugkeer bij de favorieten na te denken. De Spanjaard versnelt op zoek naar ploegmakker Mas, die zich slim laat uitzakken bij de koplopers.

Nog 22 kilometer - Situatie Door het beukwerk van Pantano is de voorsprong van de leiders geslonken tot een grote halve minuut. Het wordt nog een opgave om de voet van de Angliru te halen vooraan.

Nog 23 kilometer - Zakarin, Lopez en De la Cruz sluiten weer aan Terwijl vooral Trek en Bahrein-Merida de groep der favorieten op sleeptouw nemen, proberen enkele anderen hun wagonnetje aan te haken. De la Cruz, Zakarin, Aru en Lopez zitten allemaal in de problemen. De eerste twee maken de brug met succes, de anderen zitten met een probleem.

Nog 24 kilometer - Soler op de Cordal Het is geen moment rustig in de kopgroep. De een kiest voor zijn eigen tempo, de ander probeert het met een demarrage. Nu schudt Marc Soler aan de boom, maar veel resultaat levert dat niet op. Comienza El Cordal para los escapados



+1:21 sobre el pelotón.#LV2017https://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/mvpvPD0Xx3 — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 25 kilometer - Zakarin ontbreekt bij de favorieten De spekgladde tocht naar beneden heeft ook bij de groep Froome zijn sporen nagelaten. Nibali en Contador zijn er wel bij, Ilnur Zakarin niet. De Rus van Katusha is achtergebleven en mag zijn hoop op een podiumplaats opbergen.

Nog 27 kilometer - Drie koplopers Marczynski, Polanc en Soler zijn weggemuist in de afdaling. Zonder enige vorm van respijt gaat het wegdek opnieuw met een knal de hoogte in. De Cordal komt eraan. Kragh Andersen grijpt de drie koplopers bij de nek. De Angliru is een echte muur, maar ideaal voor de apotheose van deze Vuelta. Ik kijk ernaar uit. Leider Chris Froome "Winter is coming"

L'Angliru espera a La Vuelta #LV2017 pic.twitter.com/0YJQgvG6IP — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 32 kilometer - Voorzichtige afdaling De wedstrijdleiding maant de renners aan om voorzichtigheid in te bouwen in de natte afzink van de Cobertoria en dat is ook het geval. Hier en daar vallen er gaatjes in het peloton.

Nog 37 kilometer - Top Cobertoria Op de top van de eerste klim van de dag komen elf trawanten samen in de spits van de wedstrijd. De spekgladde afdaling naar de volgende klim is ingezet. Het peloton volgt op 1'20". Ik heb het gevoel dat ik deze Vuelta beter zal eindigen dan ik die begonnen ben. Ik ben klaar om te knallen in de absolute finale. Alberto Contador

Nog 39 kilometer - Broertjes Yates op komst De vluchters hebben nog één kilometer te klimmen op de Cobertoria. Denifl, Adam en broerlief Simon Yates sluiten aan. Het achttal heeft anderhalve minuut voorsprong op het peloton.

40 kilometer - Daar is Sky weer De luitenanten van Chris Froome hebben intussen het commando overgenomen in het peloton. Elke grote ploeg wil zijn duit in het zakje doen. Steeds meer renners haken af in het bonte pak. © epa.

Nog 42 kilometer - Kopgroep spat uiteen Terwijl de hemelsluizen opengaan komen Marczynski, Soler en Kragh Andersen hun licht opsteken bij het leidersduo. In de achtergrond spat de kopgroep he-le-maal uit elkaar. Het is nu al man tegen man.

Nog 44 kilometer - Aanval Mas Enric Mas heeft het zo'n beetje gezien in de kopgroep. Op de steilste strook van de Cobertoria gaat het rastalent van Quick.Step er samen met Jan Polanc vandoor.

Nog 47 kilometer - Eerste klim De vluchters komen aan de voet van de Cobertoria. De klim stijgt in 8,1 kilometer met een gemiddelde van 8,6%. De steilste strook komt aan een kloeke 18%. Comienza la ascensión a La Cobertoria

First climb of the dayhttps://t.co/ExV8k7kCMf#LV2017 pic.twitter.com/REqdvISsKd — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 51 kilometer - Stormweer op de Angliru De weersomstandigheden vallen op dit moment mee, maar dat zou op de Angliru helemaal anders kunnen zijn. Volgens onze man ter plaatse is het kwik er plaatselijk gedaald tot 6°C. Ook een filmpje van Katusha-persverantwoordelijke Philippe Maertens belooft niet veel goeds. Finish podium Angliru #LV2016. Now 6.5°C but it can get better. pic.twitter.com/pclwuaGWvv — Philippe Maertens (@philmaertens) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 55 kilometer - Situatie De Cobertoria doemt stilaan op, terwijl Edward Theuns het peloton op 1'18" van de kopgroep op sleeptouw neemt. De wedstrijd ligt nu al even in een rustige plooi. Nog even wachten op de apotheose van deze Vuelta.

Nog 60 kilometer - Bekend terrein Froome, Contador en Nibali, de drie grote pretendenten voor de dag- en eindzege kennen de Angliru allemaal. De drie vochten in het verleden telkens leuke duels uit op de steile slotklim.



Een flukse Contador won in 20080 in zijn gekende stijl boven op het geitenpad en in 2011 vocht niemand minder dan Chris Froome er een stevig duel uit met Juan José Cobo. De Spanjaard trok aan het langste eind en verwees de Brit na een bijzonder spannende Vuelta naar de tweede plaats met 13 seconden verschil.



Ook Vincenczo Nibali heeft nog een eitje te pellen met de steile klim. Op de voorlopig laatste passage in 2013 beet de Italiaan zijn tanden stuk op de oude en vooral taaie Chris Horner.

Nog 67 kilometer - Gestaag omhoog Hoewel het nog 20 kilometer te gaan is tot de voet van de Cobertoria, loopt de weg constant omhoog. Geen zaterdagswandeling dus voor de meeste renners. El @TrekSegafredo manda en el pelotón.

The Trek rides in front of the bunch#LV2017 pic.twitter.com/XClenwE7Mq — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 75 kilometer - Situatie Trek blijft het peloton op een goeie 50 seconden van de vluchters houden. De armada van Contador verricht uitstekend werk voor de afscheidnemende kopman.

Nog 85 kilometer - De namen De kopgroep bestaat uit 18 man, de namen: Roche, Bardet, Roson, Anton, Adam Yates, Simon Yates, Rui Costa, Polanc, Oliveira, Soler, Marczynski, Ludvigsson, Denifl, Alaphilippe, Enric Mas, Luis Mas, Konrad, Kragh Anderson. #LV2017 18 riders are pinned at 1min by @Markelirizar @EdwardTheuns @koendekort, & the entire @TrekSegafredo team at the front of the pltn. — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 89 kilometer - Trek toont zijn gelaat Trek-Segafredo neemt vol over van Team Sky. Contador en zijn trawanten zijn niet van plan de ritzege te laten schieten. De vluchters rekenen dus maar best niet op een minutenlange voorgift.

Nog 90 kilometer - Rotvaart Het tempo ligt hoog. De renners komen op iets drogere wegen en dat uit zich na een halfuur wedstrijd in een hoog gemiddelde. Ook het peloton wordt op één lint getrokken. Het pak volgt op 50" van de 18 koplopers. Varios grupos buscan la escapada #LV2017 pic.twitter.com/4s4NGZPXjp — La Vuelta (@lavuelta) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Nog 97 kilometer - Sky probeert te controleren De mannen van rode trui Chris Froome zetten zich op kop van het peloton om de controle te bewaren, al is het eerst uitkijken wie zich allemaal in de vlucht van de dag mengt. Eén van de gebroeders Yates, Soler, Mas, Konrad en Kragh Andersen zijn er alvast bij.

Nog 103 kilometer - Verschillende pakketjes Twaalf stuks weten zich los te wrikken met nog een dikke honderd kilometer te gaan. Nog enkele anderen proberen de oversteek te wagen en zijn op komst. Na enkele dalende stroken kunnen we dadelijk de balans opmaken.

Nog 110 kilometer - Eerste aanvalspogingen Verschillende renners proberen het ruime sop te kiezen in deze kletsnatte openingsfase, maar zonder succes. Het regenweer smoort elke aanval in de kiem. Het belooft een helse dag te worden.

Officiële start

De renners trekken zich op gang in Corvera voor een tocht van 117 kilometer naar de top van de zo gevreesde Angliru. In de gutsende regen gaat de meeste aandacht uit naar de afscheidnemende Alberto Contador. #LV2017 In the pouring rain, @albertocontador heads out from the bus for the decisive stage. What a day lies ahead! pic.twitter.com/UKbPZnQXIy — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017

Froome nog aan het opwarmen Een kwartier voor de etappe van start gaat test Froome nog een laatste keer de benen op de rollen. Overleeft de Brit vandaag de pittige bergrit, dan steekt hij zijn eerste Vuelta-eindzege op zak.



Bovendien wordt Froome dan de derde renner in de geschiedenis die de dubbel Tour-Vuelta realiseert. De Brit vergezelt het tweetal Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978). A final spin of the legs as race leader @chrisfroome warms up #VaVaFroome #LV2017¿¿¿¿ pic.twitter.com/903TJxPAmg — Team Sky ¿¿ (@TeamSky)

Contadors laatste huzarenstukje? Ongetwijfeld een emotioneel moment. Alberto Contador begint zodra aan zijn laatste bergrit uit zijn carrière. Na deze Vuelta stopt de Spanjaard met koersen. Kan El Pistolero nog een laatste kunststukje opvoeren voor eigen volk? We gunnen het hem alleszins van harte. La última batalla! The last battle! pic.twitter.com/YJ9prodj0J — Alberto Contador (@albertocontador)