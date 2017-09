Kelderman: "Ben geen Dumoulin 2.0"

Thomas Lissens in Spanje

Om de Belgische ronderenners te tellen, heb je momenteel zelfs geen vingers nodig. Nul. Een heel ander verhaal dan in Nederland. Na Girowinnaar Tom Dumoulin is ook Wilco Kelderman op weg om een podium te rijden in een grote ronde. En dat in wat tot dusver een desastreus jaar was voor de 26-jarige klimmer.

Dat Kelderman dit seizoen zijn deel van de pech wel heeft gehad, is een understatement. De klimmer van Team Sunweb brak namelijk niet één, maar twee keer zijn linkerwijsvinger. Eerst sloeg het noodlot toe in de Strade Bianche en ook op 14 mei was het van dattum. In de vijfde rit van de Giro, op weg naar de gevreesde Blockhaus, knalde Kelderman vol op een stilstaande motor. Resultaat: opgave en enkele pijnlijke weken.



"Die val in de Giro is het dieptepunt van mijn carrière", vertelt Kelderman. Nochtans was de weg die de Nederlander aflegde richting de top er eentje die bezaaid was met flink wat hindernissen. Nadat hij met veel bravoure zijn neus aan het venster had gestoken op het hoogste niveau - in de Giro van 2014 werd hij zevende en klom hij mee met de besten - volgden enkele magere jaren. Letterlijk en figuurlijk. Lees ook De Gendt veertiende Belg die rit wint in drie grote wielerrondes

Vertrouwen terug bij Team Sunweb Kelderman viel vaak, vond dat hij bij LottoNL-Jumbo iets te snel en te vaak als kopman werd uitgespeeld en wrong zijn lange, smalle lichaam uit als een dweil. Op een bepaald moment woog de 1,85 meter lange Nederlander nog 65 kilogram. Te extreem. Het bleek niet de juiste manier van werken en afgelopen winter zocht en vond Kelderman frisse zuurstof, bij Team Sunweb.



"Ik heb er mijn vertrouwen teruggevonden", vertelt Kelderman over zijn nieuwe werkgever, die Warren Barguil in deze Vuelta nog naar huis stuurde toen die niet in dienst van Kelderman wilde rijden. "Ik had nieuwe uitdagingen nodig en wilde nieuwe mensen om me heen. Ondanks de pech die ik kende in het voorjaar en de Giro, wist ik wél dat ik de juiste keuze heb gemaakt. En nu kan ik dat ook tonen."

Kelderman doelt daarmee op zijn puike Vuelta. Onder de Spaanse zon klimt de Nederlander uitstekend en na een sterke tijdrit bekleedt hij de derde plaats in de stand. Als hij standhoudt op de Angliru, dan staat hij voor het eerst op het podium van een grote ronde.



"Het loopt momenteel goed, beter dan ik had durven te dromen. Als je me voor de Vuelta zou hebben gezegd dat ik nu derde zou staan, dan had ik je gek verklaard. Zeker gezien het sterke deelnemersveld. Of ik ooit zal kunnen meedoen voor de eindzege in een grote ronde, weet ik niet. We moeten ook niet te hard van stapel lopen. Na de Giro van 2014 waren de verwachtingen heel hoog en de daaropvolgende jaren waren kommer en kwel. Dus laat ons vooral rustig blijven."

"Dumoulin is betere renner" Nederlands, ranke bouw, en uitstekende tijdrit in de benen, altijd op eigen tempo klimmend én in België wonend: als je zijn blonde haren even vergeet, lijkt Kelderman wel een exacte kopie van Dumoulin te zijn. Maar dat ziet hij zelf niet zo. "Ik ben zeker geen Dumoulin 2.0", aldus Kelderman. "Tom is over het algemeen gewoon een iets betere renner dan ik en ook qua karakter zijn we verschillend. Maar ik weet wel zeker dat we elkaar de komende jaren goed zullen kunnen helpen."



Kortom: Kelderman is weer gelukkig als hij op zijn fiets stapt. Volgende maand trouwt hij bovendien met Rebecca, zijn vriendin met wie de Nederlander in het Belgische Lanaken woont. Een halve Belg wil Kelderman zich nog niet noemen, maar hij houdt wel van het leven in ons land. "De trainingsomstandigheden zijn er prima. Je zit heel dicht bij Nederland en ook bij de Ardennen. Ik voel me goed bij jullie."

De Nederlandse ronderenners van de voorbije 20 jaar Michael Boogerd

-Aantal grote rondes: 15*

-Etappezeges in grote rondes: 2

-Beste eindklassement (en leeftijd op dat moment): 5e in de Tour van 1998 (was toen 26)

*: de resultaten van Boogerd in de Rondes van Frankrijk van 2005, 2006 en 2007 en de Vuelta van 2007 werden geschrapt door de UCI nadat hij systematisch dopinggebruik had bekend.

Robert Gesink

-Aantal grote rondes: 13

-Etappezeges in grote rondes: 1

-Beste eindklassement (en leeftijd op dat moment): vierde in de Tour van 2010 (was toen 24 jaar oud)

Bauke Mollema

-Aantal grote rondes: 12

-Etappezeges in grote rondes: 2

-Beste eindklassement (en leeftijd op dat moment): vierde in de Vuelta van 2011 (was toen 24 jaar oud)

Steven Kruijswijk

-Aantal grote rondes: 13

-Etappezeges in grote rondes: 0

-Beste eindklassement (en leeftijd op dat moment): Vierde in de Giro van 2016 (was toen 28 jaar oud)

Tom Dumoulin

-Aantal grote rondes: 8

-Etappezeges in grote rondes: 7

-Beste eindklassement (en leeftijd op dat moment): eerste in de Giro van 2017 (was toen 26 jaar oud)