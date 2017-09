XC

Thomas De Gendt maakte vandaag het zegegebaar in de negentiende etappe van de Ronde van Spanje. Dankzij zijn eerste overwinning in de Vuelta, heeft hij nu minstens één ritzege geboekt in de drie grote wielerrondes. Iets was 91 renners hem voordeden, waaronder dertien Belgen: Philippe Gilbert, Eddy Planckaert, Roger De Vlaeminck, Lucien Van Impe, Michel Pollentier, Freddy Maertens, Rik Van Linden, Eddy Merckx, Walter Godefroot, Ward Sels, Guido Reybrouck, Rik Van Looy en Rik Van Steenbergen.

