Het verhaal achter de Angliru, het Beest van Asturië: "Wij zijn geen beesten, dit is onmenselijk"

Dries Mombert

9/09/17 - 08u30

© rv.

video Het is slechts een geitenpad, maar de weg naar de Alto de El Angliru heeft een naam als een klok in het hedendaagse wielrennen. De klim met stroken van stijgingspercentages tot 23% vormt vandaag hét hoogtepunt van drie weken Ronde van Spanje. Tijd dus om het Beest van Asturië eens naderbij te bekijken.

Alternatief voor de Mortirolo met drie slotkilometers rond de 20% © Reuters. De Vuelta had lange tijd geen beklimmingen zoals de Tour en de Giro dat met de Alpe d'Huez en de Mortirolo wél hadden. Net voor de millenniumwisseling zocht de Vuelta-organisatie zich dan ook te pletter naar een scherprechter om geschiedenis mee te maken. Lagos de Covadonga, Peña Cabarga, Sierra Nevada waren allemaal de revue gepasseerd, maar geen klim bleef zo plakken bij het publiek als de Angliru.



Nog voor zijn introductie in 1999 was de klim al legendarisch. Het toonbeeld dat ook de Vuelta de andere grote wielerrondes naar de kroon kon steken. Niet eindwinnaar Jan Ullrich zou de grote ster van de Ronde van Spanje worden. Neen, die eer was in eerste instantie weggelegd voor een indrukwekkende Frank Vandenbroucke en even later ook voor een vers geasfalteerd geitenpad dat de Angliru zou heten.



Pedro Delgado, Tourwinnaar in 1988, nam de taak op zich om de klim te verkennen en keerde onthutst terug. "Zoiets heb ik nog nooit gezien. Er gaan hier renners te voet staan." Qua publiciteitsstunt kon de Angliru dus wel gelden.



Zeker ook omdat de 12,5 kilometer lange klim vooral in de slotkilometers er stevig inhakt. Een gemiddeld stijgingspercentage van 10% is op zich nog haalbaar, maar een nadere blik leert ons dat de hellingsgraad in de laatste 6 kilometer amper onder de 13% duikt. Vooral de laatste drie zijn moordend met achtereenvolgens 23%, 18% en 21% per kilometer.

© ULB. Gegevens Angliru



Gemiddeld stijgingspercentage: 9.9 %



Afstand: 12.55 km



Hoogte start: 322 m



Hoogte top: 1570 m



Hoogteverschil: 1248 m



Maximale stijgingsgraad: 23.5 %

1999: 'Chava' Jiménez komt als eerste boven in de mist © Reuters. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Er gaan hier renners te voet staan. Tourwinnaar Pedro Delgado De eerste passage van de Angliru lokte meteen de massale belangstelling van het publiek. In Italië zaten bijvoorbeeld meer mensen voor hun tv gekluisterd dan voor eender welke Giro-etappe dat jaar.



In regenachtige weersomstandigheden waren het uiteraard de betere berggeiten die boven water kwamen op de monstercol. Eindwinnaar Jan Ullrich kon volgen tot op zes kilometer van de meet, maar op de steilere stroken moest de Duitser het Spaanse geweld laten voorbijgaan.



Roberto Heras en meesterklimmer Julio Jiménez maakten er een aardig duel van, met de laatste als winnaar. "De organisatoren hebben deze etappe ingepland met de Spaanse klimmers in gedachten, ik kon hen dan ook niet teleurstellen."



Voor veel afscheiding zorgde de eerste doorkomst op de Angliru niet. Jan Ullrich kon de schade beperken en later onbedreigd doorstomen naar zijn eerste en enige Vuelta-zege.

2002: Millar geeft z'n rugnummer af uit protest Roberto Heras komt als eerste boven in 2002. © EPA. Saturday will be the day of the fearsome Angliru, profile can be found in our iphone app https://t.co/BA6zvOaLJo #lv2017 #angliru #spain pic.twitter.com/TYtzu1SuyD — MyCols (@mycolsapp) Mon Sep 04 00:00:00 MEST 2017 Drie jaar later tekende de Ronde van Spanje al voor een derde aankomst op de 'Gamonal' en vooral daar maakte de Angliru zijn naam als 'monsterlijke' en 'beestachtige' klim.



In helse weersomstandigheden klom Roberto Heras met een sterke raid naar de dagzege, al speelde het grootste deel van het spektakel zich achter de rug van de Spanjaard af. Door het natte weer raakten heel wat ploegauto's de steile helling niet op. Ook renners slipten met het achterwiel door en stonden constant te voet. Voor zij die lek stonden, zat er niets anders op dan de tocht op de velg verder te zetten.



Het was een chaos van jewelste en midden alle turbulentie greep Millar de kans om ostentatief enkele meters voor de aankomst zijn remmen dicht te knijpen en zijn rugnummer bij wijze van protest aan de organisatie te overhandigen. "Wij zijn renners, geen beesten," zou de Brit er fijntjes aan toegevoegd hebben.



(Lees verder onder het filmpje)

Bekend terrein voor Contador, Froome en Nibali Cobo wint in 2011. © photo news. Horner stelt zijn eindzege veilig na een verbeten strijd met Nibali. © afp. De commotie rond de etappe verplichtte de Vuelta moreel om enkele jaren weg te blijven op de flanken van de Angliru, maar in 2008 was het opnieuw zover.



Een flukse Contador won in zijn gekende stijl als vierd renners boven op het geitenpad en in 2011 vocht niemand minder dan Chris Froome er een stevig duel uit met Juan José Cobo. De Spanjaard trok aan het langste eind en verwees de Brit na een bijzonder spannende Vuelta naar de tweede plaats met 13 seconden verschil.



Froome en Contador weten straks dus allebei wat hen te wachten staat op de Angliru. Maar ook Vincenczo Nibali heeft nog een eitje te pellen met de steile klim. Op de voorlopig laatste passage in 2013 beet de Italiaan zijn tanden stuk op de oude en vooral taaie Chris Horner.



Een herhaling van een succestocht negen jaar geleden of twee openstaande rekeningen vereffenen. Het kan allemaal op de Angliru voor Contador, Froome en Nibali. Hopelijk inspireert het de drie heerschappen om vandaag nog eens vanouds uit te pakken en het Beest van Asturië eindelijk te temmen. Uiteraard live te volgen op HLN.be.