LIVE Vuelta: Maar liefst vijf Belgen in ruime kopgroep, peloton op een kwartier

8/09/17 - 15u45

© Twitter Vuelta a España.

Vuelta In de negentiende rit van de Vuelta tussen het Parque Natural de Redes en Gijón krijgt het peloton vier beklimmingen voor de kiezen. De eerste berg van de dag, de Alto de Colladona, is meteen de lastigste: 7 kilometer klauteren aan gemiddeld 6,8 percent. Daarna volgen nog drie hellingen van derde categorie, waaronder de Alto de San Martin op zestien kilometer van de finish. We krijgen evenwel geen aankomst bergop, een afdaling begeleidt de renners naar de eindmeet. Net als gisteren lijkt de rit een ideale gelegenheid voor de vrijbuiters, wetende dat morgen de Angliru op de renners wacht. Wie grijpt zijn kans?



