De Gendt zorgt voor derde Belgische ritzege in Vuelta, De Tier vijfde

Thomas De Gendt heeft de negentiende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De 30-jarige Belg van Lotto-Soudal sprintte in de straten van Gijón sneller dan zijn medevluchters Jarlinson Pantano en Ivan Garcia. Floris De Tier legde beslag op de vijfde plaats. Chris Froome blijft leider.

Vier beklimmingen - één van eerste en drie van derde categorie- op het menu vandaag. Vooraf een nieuwe kans voor de vrijbuiters, en dat hadden onze landgenoten maar al te goed begrepen. Met Thomas De Gendt, Floris De Tier, Laurens De Vreese, Edward Theuns en Kenneth Vanbilsen waren er liefst vijf Belgen in de ruime kopgroep van 27 renners vertegenwoordigd.



Ook Matteo Trentin trok mee in het offensief, waardoor Quick-Step in het peloton niet aan het werk moest. Nicolas Roche - de best geklasseerde renner in de kopgroep - volgde op meer dan 27 minuten van Chris Froome, waardoor Team Sky een deugddoende snipperdag kon nemen. De avonturiers reden zo een voorsprong van meer dan een kwartier bij elkaar. De winnaar zat dus duidelijk vooraan.



Op de flanken van de Alto de la Falla de Los Lobos spatte de kopgroep uit elkaar. Onder meer Edward Theuns en Kenneth Vanbilsen werden overboord gegooid. Vervolgens reed Ivan Garcia weg van zijn metgezellen. De 21-jarige Spanjaard van Bahrein-Merida begon met een voorgift van een minuut aan de laatste hindernis van de dag.



Op die Alto de San Martin de Huerces ging Romain Bardet stevig op de trappers staan. De Fransman knalde weg van De Gendt en co en maakte aan de top de aansluiting bij Ivan Garcia. Het duo werd nadien bijgebeend door Nicolas Roche en Rui Costa, maar in de absolute slotfase kwam er nog een groepje met De Gendt en De Tier aansluiten. Negen renners sprintten voor de zege, en daarin toonde De Gendt zich verrassend de snelste. Meteen ook de derde Belgische ritzege in de Vuelta, de vierde voor Lotto-Soudal. Floris De Tier finishte als vijfde.



Contador verzorgt spektakel

Alberto Contador liet zich ook vandaag opmerken. 'El Pistolero' demarreerde op de Alto de San Martin de Huerces weg uit het peloton en probeerde vervolgens met hulp van Edward Theuns uit de greep van Froome en co te blijven. Pas in de laatste kilometers werd het Trek-duo opgepeuzeld door de grote meute. Opnieuw een moedige poging van de Spanjaard. Het klassement blijft zo ongewijzigd, Froome blijft leider.