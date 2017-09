Belgische teams aan straffe Vuelta bezig want...

Door: redactie

Pas negende keer dat Lotto rit in zelfde ronde wint met twee of meer renners

Sander Armée bezorgde Lotto een derde ritzege in de Vuelta. Tomasz Marczynski deed hem dat voor in de zesde en twaalfde etappe. Sinds het ontstaan van de Lotto-wielerploeg is het pas de negende keer dat het team minstens twee renners een rit ziet winnen in dezelfde grote ronde. De Tour van 2011 blijft de strafste met drie ritzeges met drie renners: Philippe Gilbert (1ste rit), André Greipel (10de rit) en Jelle Vanendert (14de rit)



RONDE JAAR RITZEGES RENNERS

Tour 2011 3 3

Giro 2016 4 2

Giro 2002 3 2

Tour 2007 3 2

Vuelta 2017 3 2

Tour 1992 2 2

Tour 2001 2 2

Tour 2014 2 2

Tour 2016 2 2