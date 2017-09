Geen 18de keer op rij finishen in grote wielerronde: zieke Monfort stapt uit Vuelta

XC

© photo news.

Geen Maxime Monfort meer in de achttiende etappe van de Vuelta. De Lotto Soudal-renner werd vanochtend wakker met koorts en heeft besloten om uit de Ronde van Spanje te stappen. Eerder werd de 34-jarige Belg nog knap zevende in de rit naar Xorret de Catí. De Belgische WorldTour-formatie moet zo verder met zeven renners. Eerder gaf ook Jens Debusschere er door een valpartij de brui aan.



Monfort is er zo niet in geslaagd om voor de 18de keer op rij een grote wielerronde uit te rijden. Een overzicht van zijn eindklasseringen in de Giro, Tour en Vuelta.



Ronde van Italië:

2006: 33ste

2014: 14de

2015: 11de

2016: 15de

2017: 13de



Tour de France:

2008: 23ste

2009: 27ste

2010: 54ste

2011: 29ste

2012: 15de

2013: 14de



Ronde van Spanje:

2007: 11de

2011: 6de

2012: 16de

2014: 16de

2015: 27ste

2016: 16de

2017: opgave