LIVE Vuelta (13u15): Halen de avonturiers hun hartje op of bestoken de favorieten elkaar weer op venijnige slotklim?

Door: redactie

7/09/17 - 00u00

© epa.

Vuelta Het peloton begint vandaag in Suances aan zijn achttiende opdracht in de Ronde van Spanje. Met een vrij glooiend parcours leent deze etappe zich vooral tot de aanvallers, toch belooft de pittige slotfase ook nu weer vuurwerk op te leveren bij de favorieten voor de eindzege. De eindstreep ligt in Santo Toribio de Liébana, een Franciscaner klooster dat zijn oorsprong vindt in de 6e eeuw. De laatste twee kilometer kennen een gemiddelde stijgingspercentage van 9,3%. Benieuwd wie Froome vandaag het vuur aan de schenen kan leggen.



Om de wedstrijd live te volgen met tekstupdates kunt u bij de onderstaande tabel op het plustekentje naast 'live commentaar' klikken.